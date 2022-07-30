Arap sabununun 10 farklı kullanım alanı! Arap sabunu faydaları nelerdir, ne işe yarar?

Eskiden evlerin temizliğinde sürekli kullanılan bu doğal temizlik malzemesi güzel kokusu, hesaplı olması gibi nedenlerle şimdilerde tekrar popüler hale geldi. Gelin biz de arap sabununu ve kullanım alanlarını hatırlayalım...

Herkesin en çok kullandığı temizlik malzemelerinden biri olan arap sabununun faydaları nelerdir? Arap sabunu ne işe yarar? İşte arap sabunu hakkında tüm detaylar...

Arap sabunu nedir?

Bir sabun türü olan Arap sabunu, doğal sabun olarak da bilinir. Bileşkeninde ise alkali madde olarak potasyum hidroksit bulunmaktadır. Genelde sarı renklidir. Ancak bazı yerlerde açık kahverengi olarak da görülmektedir.

Arap sabunu ne işe yarar?

Arap sabunu temizlik amacıyla kullanılan bir üründür. İyi bir temizleyici olan Arap sabunu leke çıkarıcı olarak da oldukça etkilidir. Duvar ve giysi lekelerinde işe yaramaktadır.

Arap sabununun 10 farklı kullanım alanı!

-Arap sabunu ile makine bile olsa çamaşır yıkamak mümkündür. Özellikle beyaz çamaşırlarınız yumuşacık ve bembeyaz olacak üstelik yumuşatıcı kullanmak zorunda kalmayacaksınız. 1 Kapak miss arap sabunu ve 1 kapak çamaşır sodasını deterjan gözüne koyun ve çamaşırlarınızı her zamanki gibi yıkayın. Tüllerinizi de aynı yöntemle yıkayabilirsiniz.

-Muhteşem doğal el sabunu! Evet arap sabununu harika bir sıvı sabun haline getirebilirsiniz. Özellikle ellerinizde egzama varsa sulandırılmış arap sabunu elleri yumuşacık yapıyor.

-Doğal böcek ilacı! Arap sabununu 3/1 oranında sulandırın, sprey şişesine doldurun ve ayda bir kere evdeki bitkilere sıkın. Bu şekilde böceklenme olmaz olsa da böcekler kısa sürede çiçeği terk eder.

-Yağlı tencereleri pırıl pırıl yapın. Eğer tencereniz telle ovmaya uygunsa en ince bulaşık teli ve bir miktar arap sabunu ile ovalayıp durulayın. Hassas, teflon ya da çizilmesini istemediğiniz bir tencere ise biraz arap sabunu ve poşetle tüm dışını ovalayın ve durulayın.

-Koltukları silmek için kullanın. Sıcak yarım kova suya iki kaşık arap sabunu koyun bir parça eski tül ile beraber koltukları silin.

-Fırın için doğal temizleyici: Fırının raflarını çıkartın içini bezle ıslatıp macunu her yerine sürün. Kapağını kapatın ve sabaha kadar bekletin. Sabah tüm içini her yeri temizlene kadar silin. İşte bu kadar miss gibi temiz fırın hazır.

-Bulaşık yıkamada: Arap sabunu ile hem elde hem de makinede bulaşık yıkamak mümkün. Elde bulaşık yıkamak için çok az arap sabununu sıcak su ile karıştırın, makine için bir tatlı kaşığı dolusu arap sabununu bulaşık makinesinin gözüne koyun ve kapatın. her zamanki gibi yıkayın.

-Duşakabin temizliğinde: Duş kabinleri çabuk kireçlenir ve çirkin bir görüntüsü olur. Arap sabunu ile her duştan sonra silin hem geç kirlenir hem de sürekli pırıl pırıl olur.

-Ahşapları pırıl pırıl yapın: Evinizi süpürdünüz şimdi sıra silmede temizlik suyuna 1 kapak arap sabunu dökün içine temiz bir bez atıp yıkayın ve önce tüm mobilyaların tozunu alın, sonra aynı su ile yerleri silin. Ahşaplar zarar görmeden pırıl pırıl olacaktır.

-Halıları silin: Arap sabunu ile silinen halılar pırıl pırıl olur renkleri de zarar görmez üstelik öyle deli gibi silmeniz bile gerek yok şöyle üstünden yapsanız bile halınız ışıldayacaktır.

Arap sabununun faydaları nelerdir?

Vücudun temizlenmesini sağlar.

Cildi kir yağlardan arındırır.

Cildi yumuşatır.

Saçı temizler. Saç için doğal bir şampuan görevi görebilir.

Halı, kilim ve paspasları temizler.

Arap sabunu eşyaların yıpranmasını ve renklerin solmasını önler.

Cam ve bardaklara parlaklık verir.

Çamaşırların temizlenmesini sağlar.

Ciltteki ölü hücreleri temizler.

Ciltteki ph seviyesini dengeler.

Arap sabunu kaşıntıya iyi gelir mi?

Arap sabunu genellikle temizlik malzemesi gibi görülse de cilde oldukça faydaları olan bir üründür. Ciltteki yağlanmaya gideren arap sabunu kuru cilt problemini de ortadan kaldırır.

Ciltte kaşıntının pek çok sebebi olabilir. Ancak kuruluğa karşı bir kaşınma söz konusu ise dolaylı yoldan arap sabununun buna etkisi olabilir. Ciltteki sorunlara iyi geldiği için kaşınma konusunda birebir etkisi vardır diyemezsek de dolaylı olarak katkısı olacaktır.

Arap sabunu mikropları öldürür mü?

Arap sabunu banyo, mutfak, halı, çamaşır ve bulaşık, saç ve cilt bakımına kadar çok geniş alanda kullanımı mümkün bir üründür. Arap sabunu kimyasal içermeyen ve buna rağmen oldukça temizleyici özelliğe sahiptir. Arap sabunu mikropları öldürerek istenilen temizliğin en doğal şekilde karşılanmasına yardımcı olur.

Arap sabunu cilde faydaları nelerdir?

Ciltteki kir ve yağı arındırır.

Cildi nemlendirir ve yumuşatır.

Vücudu derinlemesine temizler.

Vücuttaki fazla yağı engeller.

Kuru cilt sorununa iyi gelir.

Gözeneklerin açılmasına yardımcı olur.

Cilt lekelerinde beyazlatma etkisine sahiptir.

Arap sabunu nerelerde kullanılır?

Temizlik deyince hele de doğal yollardan temizlik deyince akla ilk gelen ürün arap sabunudur. Arap sabununun temizlik alanı geniş olsa da sanıldığı gibi sadece temizlik için kullanılmaz. Halı ve kilim yıkama, mutfak ve banyo temizliği, koltuk ve diğer tekstil ürünlerinin temizliği, çamaşır yıkama genel ev temizliği, cilt ve saç temizliği gibi geniş ölçekte kullanım alanı vardır.

Arap sabunu ile banyo yapılır mı?

Uzmanlar arap sabununun direk cilde uygulanmasında dikkatli olunmalıdır. Bu yüzden saçlarınıza uyguladığınız sıraqda ellerinizle yüzünüzü yıkabilirsiniz. - Vücut temizliğini sağlar.

Arap sabunu uyuza iyi gelir mi?

Arap sabununun cilt-de oldukça iyi geldiği ve pek çok uzman tarafından önerildiği bilinmektedir. Cildi temizleme konusunda oldukça büyük etkisi olan arap sabunu dolaylı yollarla uyuzu tetikleyen sorunlara etki ederek uyuz rahatsızlığının önüne geçebilir diyebiliriz.