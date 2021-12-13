Arap sabunu nerelerde kullanılır?

Arap sabunu; yapımında sodyum yerine, alkali olarak potasyum hidroksit kullanılan bir sabun türüdür. Suyun içerisine eklenen potasyum hidroksitin tamamen doğal olan hayvansal ve bitkisel yağ asitleri ile 90 derecede ısıtılarak tepkimeye girmesiyle arap sabunu elde edilir. Arap sabunu evlerde, bulaşıklarda, banyo ve lavabo temizliğinde, koltuk, kanepe ve halı yıkamada, masa ve ahşap temizliğine kadar pek çok alanda kullanılır.

Arap sabununun kullanabileceğiniz alanlardan bazıları

Arap sabunu ile makine bile olsa çamaşır yıkamak mümkündür. Özellikle beyaz çamaşırlarınız yumuşacık ve bembeyaz olacak üstelik yumuşatıcı kullanmak zorunda kalmayacaksınız. 1 Kapak miss arap sabunu ve 1 kapak çamaşır sodasını deterjan gözüne koyun ve çamaşırlarınızı her zamanki gibi yıkayın. Tüllerinizi de aynı yöntemle yıkayabilirsiniz.

Doğal böcek ilacı! Arap sabununu 3/1 oranında sulandırın, sprey şişesine doldurun ve ayda bir kere evdeki bitkilere sıkın. Bu şekilde böceklenme olmaz olsa da böcekler kısa sürede çiçeği terk eder.

Yağlı tencereleri pırıl pırıl yapın. Eğer tencereniz telle ovmaya uygunsa en ince bulaşık teli ve bir miktar arap sabunu ile ovalayıp durulayın. Hassas, teflon ya da çizilmesini istemediğiniz bir tencere ise biraz arap sabunu ve poşetle tüm dışını ovalayın ve durulayın.

Koltukları silmek için kullanın. Sıcak yarım kova suya iki kaşık arap sabunu koyun bir parça eski tül ile beraber koltukları silin.

Fırın için doğal temizleyici: Fırının raflarını çıkartın içini bezle ıslatıp macunu her yerine sürün. Kapağını kapatın ve sabaha kadar bekletin. Sabah tüm içini her yeri temizlene kadar silin. İşte bu kadar miss gibi temiz fırın hazır.

Ahşapları pırıl pırıl yapın: Evinizi süpürdünüz şimdi sıra silmede temizlik suyuna 1 kapak arap sabunu dökün içine temiz bir bez atıp yıkayın ve önce tüm mobilyaların tozunu alın, sonra aynı su ile yerleri silin. Ahşaplar zarar görmeden pırıl pırıl olacaktır.

Halıları silin: Arap sabunu ile silinen halılar pırıl pırıl olur renkleri de zarar görmez üstelik öyle deli gibi silmeniz bile gerek yok şöyle üstünden yapsanız bile halınız ışıldayacaktır.

Arap Sabunu Nerelerde Kullanılır?



Arap sabunu birçok yerin temizliğinde kullanılmaktadır. Banyodan mutfağa, halılardan parkelere, tuvaletten yüzey temizliğine kadar hemen her bölgenin temizliğinde kullanılabilir. Ayrıca Arap sabunu saç temizliğinde de kullanılmaktadır. Hem saçı yağdan arındırırken hem de parlak bir görüntü kazandırmaktadır. Sıvı sabun olarak da kullanılabilen Arap sabunu böyle bir temizlikte kullanılacak ise sulandırılarak tercih edilmektedir. Çamaşır temizliğinde de Arap sabunu hem elde yıkama hem de çamaşır makinelerinde tercih edilebilir.