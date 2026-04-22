Arap Parlamentosu'ndan Mescid-i Aksa çağrısı

Arap Parlamentosu Başkanı Muhammed bin Ahmed el-Yemahi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını sert ifadelerle kınayarak, ihlallerin durdurulması için uluslararası topluma acil harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Başkan Yemahi, parlamentonun ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabında yayınlanan açıklamasında, "İsraillili yerleşimcilerin İsrail güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya girmesini ve avlusunda İsrail bayrakları açmasını uluslararası hukuk ve sözleşmelerin açık ihlali" olarak nitelendirdi.

Bu durumun Arap ve İslam dünyasının duygularını provoke ettiğini belirten Yemahi, gelişmeleri "tehlikeli bir tırmanış" olarak değerlendirdi.

Yemahi, Mescid-i Aksa ve Kudüs’te yaşananların münferit ihlaller olmaktan çıktığını, İsrail’in yeni bir fiili durum oluşturmayı amaçlayan sistematik bir politika izlediğini ve bunun uluslararası toplumun iradesine açık bir meydan okuma olduğunu ifade etti.

Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsünü hedef alan girişimleri kesin şekilde reddettiklerini vurgulayan Yemahi, Mescid-i Aksa’nın tüm alanıyla Müslümanlara ait bir ibadet yeri olduğunun altını çizdi.

Arap Parlamentosu Başkanı, İsrailli yerleşimcilerin İsrail güçlerinin koruması altında Filistinlilere ait köy ve kentlere yönelik baskınlarındaki artışa dikkati çekerek, Filistinlilere yönelik şiddet, ev ve mülklerinin yakılması ve yıkılması ile sivillere karşı işlenen suçları kınadı.

Söz konusu ihlallerin sürmesinin bölgede gerilimi artıracağı uyarısında bulunan Yemahi, uluslararası toplumun sessizliğinin bu eylemlerin devamına zemin hazırladığını ve İsrail’i cesaretlendirdiğini belirtti.

Yemahi, başta Birleşmiş Milletler (BM) ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) olmak üzere uluslararası toplumu, ihlallerin durdurulması için bağlayıcı ve acil adımlar atmaya, Filistin halkına uluslararası koruma sağlamaya ve sorumluların hesap vermesini temin etmeye çağırdı.

Ayrıca, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli grupların "uluslararası terör listelerine" alınması gerektiğini kaydeden Yemahi, bu yapıların sivillere karşı örgütlü şiddet uyguladığını ve resmi destek gördüğünü ifade etti.

Arap Parlamentosu’nun Filistin halkının devredilemez haklarına desteğini yineleyen Yemahi, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının adil ve kapsamlı bir çözüm için temel olduğunu vurguladı.