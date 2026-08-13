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Kadın - Aile Arap kurabiye tarifi nasıl yapılır? Böyle yapıp servis edin: Fazla çaba gerekmez 25-30 dakika içerisinde olur...
Kadın - Aile

Arap kurabiye tarifi nasıl yapılır? Böyle yapıp servis edin: Fazla çaba gerekmez 25-30 dakika içerisinde olur...

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Arap kurabiye tarifi nasıl yapılır? Böyle yapıp servis edin: Fazla çaba gerekmez 25-30 dakika içerisinde olur...

Arap kurabiyesi, haşlanmış yumurta sarısı içeren, ağızda dağılan nefis bir lezzettir. Fazla çaba sarf etmeden 25-30 dakika içerisinde bu ölçüler ve adımlar ile harika sonuçlar veren bu tarifi detaylıca inceleyebilir, adım adım kolayca uygulayabilirsiniz. Adeta klasik un kurabiyesine veya kıyır kıyır ağızda kum gibi dağılan nişastalı kurabiyelere benzer.

Arap kurabiye için gereken malzemeler;

3 tane haşlanmış yumurta sarısı
250 gr oda ısısında yumuşamış tereyağı veya margarin
3 yemek kaşığı şeker veya pudra şekeri
3-3,5 su bardağı un
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu

Üstü İçin:

5 yemek kaşığı şeker
3 yemek kaşığı kakao

Arap kurabiye nasıl yapılır?

1-Haşlanmış yumurta sarısı ve tereyağını iyice karıştırın, hiç topak kalmasın. 

2-Un hariç diğer malzemeleri de ekleyin, karıştırın, yavaş yavaş unu ekleyin ve ele yapışmayan bir hamur elde edin.
3- Hamurdan cevizden küçük parçalar kopartın, yuvarlayın ve yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin. 170 dereceli önceden ısınmış fırında 25-30 dakika pişirin.
4- Kakao ve şekeri geniş bir kaba alın, karıştırın, bir kenara alın. Fırından alın, ilk sıcaklığı çıkınca şeker+kakao karışımına bulayın, soğuyunca servis edin.
Not: Kurabiyeler sıcakken çok dağılgan bir yapıya sahip, fazla hırpalamadan yapın işlemleri…

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