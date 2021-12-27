Arap Koalisyonu sözcüsü Türki: “İran rejimi yıkım ve kaos üzerine inşa edilmiştir”

Maliki, Hizbullah milislerinin Husileri silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) nasıl gönderileceği konusunda eğittiğini gösteren fotoğraf ve videolar sundu. Sözcü Maliki, Husilerin şu ana kadar Suudi Arabistan'a 851 SİHA ve 430 balistik füze fırlattığını bildirerek, “Milisler, 247'den fazla deniz mayını ile deniz seyrüseferini de tehdit etti” dedi.

“İran rejimi yıkım ve kaos üzerine inşa edilmiştir”

İran rejimini bölgedeki silahlı grupları desteklemekle suçlayan Maliki, “Rejim yıkım ve kaos üzerine inşa edilmiştir” şeklinde konuştu.

İran'ın, Irak, Suriye ve Lübnan'da mezhepçi ideolojiyi körüklemedeki rolünün altını çizen Maliki, Husilerin bağımsız karar verme yetkisine sahip olmadıklarını, bu nedenle de Yemen'deki siyasi çözümün parçası olamayacaklarını belirtti.

“Yemen'deki savaş Lübnan'daki gibi sosyo-ideolojik ve mezhepseldir”

Yemen'deki savaşın Lübnan'daki gibi ‘sosyo-ideolojik ve mezhepsel' olduğunu dile getiren Maliki, “Yemen'de en iyi çözüm, siyasi çözüm. Ancak Husiler, Birleşmiş Milletler'in (BM) krizi siyasi olarak sona erdirme çabalarını reddetti” dedi.

Maliki, Arap Koalisyonu'nun Körfez Girişimi, Ulusal Diyalog Konferansı'nda alınan kararlar ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2216 sayılı kararını içeren üç referansa göre Yemen'deki krizi çözmek için tüm uluslararası çabaları desteklediğini vurguladı.

Yemen'deki askeri operasyonların ülkede güvenlik ve istikrarı yeniden sağlamayı amaçladığını söyleyen Maliki, Yemen Cumhurbaşkanı'nın talebi üzerine ‘Kararlılık Fırtınası' ve ‘Yeniden Umut' isimli operasyonların başlatıldığını ifade etti.

Husi milisleri çatışmaların azalmasından faydalanarak, güçlerini birkaç cepheye taşımakla suçlayan Maliki, “Arap Koalisyonu, Husi milislerin hareketlerini günün her saatinde izliyor” diyerek uyardı.

Maliki, “Yemen'deki savaş, bizim istediğimiz barış ile İran'ın istediği yıkım arasındaki bir savaştır” dedi.

Koalisyon Sözcüsü son olarak, “Suudi Arabistan'daki sivillerin kırmızı çizgi olduğu konusunda terör unsurlarını uyarıyoruz” ifadelerini kullandı.

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