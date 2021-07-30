Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan ticaret gemisine yönelik İHA'lı saldırısı engellendi
Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilerin insansız hava aracıyla (İHA) bir Suudi ticaret gemisine yönelik saldırısının engellendiğini açıkladı.
Koalisyon güçlerinin Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, İran destekli Husilerin, Kızıldeniz'in güneyinde deniz ulaşımına ve uluslararası ticarete ilişkin tehdidinin devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, Husilerin bir Suudi ticaret gemisini hedef alan İHA'lı saldırısının başarıyla engellendiği ve koalisyon güçlerinin Babu'l Mendeb Boğazı'ndan geçen gemilerin güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunduğu ifade edildi.
Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Koalisyon güçleri, 28 Temmuz'da İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın güney bölgesine gönderdiği bomba yüklü 2 İHA ve 4 balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.