Arap koalisyonu: Husilerin gönderdiği bomba yüklü İHA imha edildi

Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Abha kentine gönderdiği bomba yüklü bir insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildlirdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın sosyal medya hesabında paylaştığı koalisyon güçlerinin yazılı açıklamasında, Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Abha kentine bomba yüklü İHA ile saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Söz konusu İHA'nın etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, Husilerin sivilleri ve sivillerin yaşadığı bölgeleri hedef aldığı, bunun ise bir savaş suçu olduğu kaydedildi.

Arap koalisyonu dün yaptığı açıklamalarda da Husiler tarafından gönderilen 5 bomba yüklü İHA'nın imha edildiğini duyurmuştu.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.