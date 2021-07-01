Arap koalisyonu açıkladı! Suudi Arabistan’a gönderilen İHA imha edildi

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilere ait bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Arap koalisyonunun Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, İran destekli Husilerin ülkenin güneyine bomba yüklü İHA gönderdiği belirtildi.

Söz konusu İHA'nın Yemen hava sahasında imha edildiği kaydedilen açıklamada, sivilleri korumak ve muhtemel bir saldırıya karşı koymak için operasyonel önlemlerin alındığı ifade edildi.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.