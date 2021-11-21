'Arap' kılığına girip taksiye bindiler! Bakın kısa mesafeye kaç lira ödediler

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Youtube'da yayın yapan Mert Karasu ve Burak Tutal, "Arap" kılığına girerek taksiye bindi.

43 centi ikram edip 20 dolar istedi!

İkili bindikleri ilk taksiyle, Bostancı'dan Bağdat Caddesi'ne gitti. Taksici, "Arap" sandığı müşterilerini yolu uzatarak varacakları noktaya götürdükten sonra, "kısa mesafe" ücreti alması gerekirken, 20 dolar istedi. Taksimetrenin 20 dolar 43 cent yazdığını iddia eden taksici, 43 centi ikram ettiğini de söyledi.

'İki Arap aldım, Türkçe bilmiyorlar'

Bağdat Caddesi'nden tekrar Bostancı'ya dönen ikilinin bindiği taksinin şöförü, "sabit fiyat 100 lira." dedi. Taksici, durağa yaptığı anonsta, "İki Arap aldım. Bostancı'ya 100 liraya götürüyorum. Türkçe bilmiyorlar." dedi.

'Amacımız camianın tamamını kötülemek değil'

Karasu ve Tutal, videoyu bütün taksici camiasını kötülemek için yapmadıklarını şu ifadelerle aktardı:

"Hiçbir şekilde kötü niyetimiz yok. Bir meslek grubunu da kötülemiyoruz. Sadece bu meslek grubunun içinde çürük elma var mı, yok mu bunu test edeceğiz."