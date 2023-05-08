Arap İslam dünyasından Erdoğan için müthiş klip
Lübnanlı Prof. Dr. Refet Muhammed Reşit El-Mikati'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek için sözlerini yazdığı seçim şarkısı "Zafer Allah'tandır" büyük beğeni topladı.
14 Mayıs'taki tarihi seçime 7 gün kala Cumhur İttifakı'nın adayı olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Arap İslam dünyasından destek geldi.
Lübnanlı Prof. Dr. Refet Muhammed Reşit El-Mikati'nin sözlerini yazdığı seçim şarkısı "Zafer Allah'tandır" büyük beğeni topladı.
Klipte, vatandaşların Başkan Erdoğan'a sevgi gösterileri, miting alanlarındaki dev kalabalıklar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, yerli otomobil Togg ve Türkiye'nin ürettiği milli savaş uçakları yer aldı.