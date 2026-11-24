Bilim tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin’in en önemli çalışmalarından biri olan 17 ciltlik “Arap-İslam Bilimler Tarihi” eseri ücretsiz olarak dijital erişime açıldı. Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfından yapılan açıklamada, dünyaca tanınan bilim tarihçisi Sezgin'in, ömrünü İslam medeniyetinin bilim tarihine sunduğu katkıları araştırmaya, belgelemeye ve bütün insanlığa tanıtmaya adadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fuat Sezgin'in ilmi mirasını daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla 2019'u "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" ilan ettiği hatırlatılan açıklamada, Vakfın bu doğrultuda 2023'te "Arap-İslam Bilimler Tarihi" eserini Türkçeye kazandırmak için kapsamlı bir tercüme çalışması yürüttüğü ve çevirileri tamamladığı kaydedildi.

Açıklamada, Fuat Sezgin'in yaklaşık yarım asırlık ilmi emeğinin ürünü olan ve bilim tarihine kazandırdığı eserin, Vakıf tarafından dijital ortama aktarılarak okuyucuların ücretsiz kullanımına açıldığı bildirildi.

Almanca kaleme alınan eserin ilk cildinin 1967'de, son cildinin ise 2015'te yayımlandığı belirtilen açıklamada, İslam bilim tarihinin 8. yüzyıldan 16. yüzyıla uzanan yaklaşık 8 asırlık dönemini ele alan eserin, başta Arapça yazma kaynaklar olmak üzere farklı dillerdeki bilimsel literatüre dayandığı ifade edildi.

Müslüman bilim insanlarının hayatlarını, eserlerini ve bilimsel faaliyetlerini inceleyen külliyatın, matematik, astronomi, tıp, coğrafya, kimya ve dil bilimlerinin de aralarında bulunduğu 25 bilim dalını kapsadığına işaret edilen açıklamada, 17 ciltlik bu külliyatın, İslam medeniyetinin insanlığın ortak bilgi birikimine yaptığı katkıları kaynaklarıyla ortaya koyan temel bir başvuru eseri olarak bilindiği kaydedildi.

Dijital yayın sayesinde akademisyenler, araştırmacılar, öğretmenler, öğrenciler ve bilim tarihine ilgi duyan okuyucuların esere internet üzerinden ücretsiz ulaşabileceği bildirilen açıklamada, esere "fuatsezgin.com.tr" sayfasından erişilebileceği belirtildi.