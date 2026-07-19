Arap dünyasının gözdesi Türkiye'ye çıkarma yaptı! Palandöken'de herkesin gözü bu kampta!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Kuveyt Premier Ligi'nin köklü ekiplerinden Al Arabi SC, yeni sezon hazırlıkları için Avrupa yerine Türkiye'nin gururu Erzurum'u tercih etti. Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin muazzam imkanlarından faydalanmak üzere şehre gelen Kuveyt temsilcisi, temiz dağ havasında adeta enerji depoluyor.
Kuveyt Premier Ligi ekiplerinden Al Arabi SC, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Erzurum'da kampa girdi.
Yeni sezon hazırlıkları için Erzurum'u tercih eden Kuveyt temsilcisi, çalışmalarına Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde başladı. 17 Temmuz'da Erzurum'a gelen Al Arabi SC, 6 Ağustos'a kadar burada hazırlıklarını sürdürecek.
Teknik Direktör Goran Sablic yönetiminde dün ilk antrenmanını gerçekleştiren Al Arabi SC, kamp süresince kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapacak. Kuveyt ekibi, Erzurum kampında oynayacağı hazırlık maçlarıyla da yeni sezon öncesi eksiklerini görmeyi ve sezona en iyi şekilde hazırlanmayı amaçlıyor.
Spor
Trabzonspor'da transfer bombaları arka arkaya patlıyor! Cenk Özkaçar geliyor, Oulai'de sona gelindi!