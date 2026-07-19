  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonist zorbalığı genişletme peşinde: Şabat'tan başsavcıya akılalmaz talep CHP’li genç “Artık Erdoğan’cıyım” diyerek isyan etti: Biri İstanbul'u hortumluyor, biri Ahbap'la soyuyor ‘Pedallamaya devam’ Taytlı Vali azgın azınlığın sesi Birgün'e konuştu! 15 Temmuz'un 10. yılında dev adım: Başkan Erdoğan’ın makalesi dünya basınında ABD'nin saldırılarına İran'dan rest! Hürmüz Boğazı'nda savaş silbaştan! Burada kazan orada harca! Seküler beyaz Türkler Yunanistan'ı ihya etti İçişleri Bakanı güvenlik uyarısı yaptı Almanya’yı saldırı korkusu sardı Vatandaş CİMER’e mesaj yağdırdı ‘NATO Zirvesi gösterdi ki biz çok güçlüyüz’ İyi ki ‘Ahbap’lara teslim edilmemiş! Bağışlanan kıyafetlerden neler çıktı neler Hürmüz 2. Plana düşecek: Türkiye enerjinin tek hakimi oluyor
Spor Arap dünyasının gözdesi Türkiye'ye çıkarma yaptı! Palandöken'de herkesin gözü bu kampta!
Spor

Arap dünyasının gözdesi Türkiye'ye çıkarma yaptı! Palandöken'de herkesin gözü bu kampta!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Arap dünyasının gözdesi Türkiye'ye çıkarma yaptı! Palandöken'de herkesin gözü bu kampta!

Kuveyt Premier Ligi'nin köklü ekiplerinden Al Arabi SC, yeni sezon hazırlıkları için Avrupa yerine Türkiye'nin gururu Erzurum'u tercih etti. Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin muazzam imkanlarından faydalanmak üzere şehre gelen Kuveyt temsilcisi, temiz dağ havasında adeta enerji depoluyor.

Kuveyt Premier Ligi ekiplerinden Al Arabi SC, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Erzurum'da kampa girdi.

Yeni sezon hazırlıkları için Erzurum'u tercih eden Kuveyt temsilcisi, çalışmalarına Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde başladı. 17 Temmuz'da Erzurum'a gelen Al Arabi SC, 6 Ağustos'a kadar burada hazırlıklarını sürdürecek.

Teknik Direktör Goran Sablic yönetiminde dün ilk antrenmanını gerçekleştiren Al Arabi SC, kamp süresince kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapacak. Kuveyt ekibi, Erzurum kampında oynayacağı hazırlık maçlarıyla da yeni sezon öncesi eksiklerini görmeyi ve sezona en iyi şekilde hazırlanmayı amaçlıyor.

Trabzonspor'da transfer bombaları arka arkaya patlıyor! Cenk Özkaçar geliyor, Oulai'de sona gelindi!
Trabzonspor'da transfer bombaları arka arkaya patlıyor! Cenk Özkaçar geliyor, Oulai'de sona gelindi!

Spor

Trabzonspor'da transfer bombaları arka arkaya patlıyor! Cenk Özkaçar geliyor, Oulai'de sona gelindi!

Medya ve spor dünyasının acı kaybı
Medya ve spor dünyasının acı kaybı

Gündem

Medya ve spor dünyasının acı kaybı

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, spor turizminin yükselen yıldızı olmaya devam ediyor!
Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, spor turizminin yükselen yıldızı olmaya devam ediyor!

Spor

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, spor turizminin yükselen yıldızı olmaya devam ediyor!

Yeni transfer imzaladı! Trabzonspor defansına yerli duvar
Yeni transfer imzaladı! Trabzonspor defansına yerli duvar

Spor

Yeni transfer imzaladı! Trabzonspor defansına yerli duvar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23