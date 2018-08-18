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Arap dünyasından çarpıcı Erdoğan karikatürü!

ABD yönetiminin Fetullahçı Papaz Andrew Brunson üzerinden Türkiye'ye yaptırım ve ek vergi uygulaması, sürekli tehditler savurması dünya tarafından tepkiyle karşılandı. Birçok ülkenin Türkiye'ye destek olduğu görülürken, Arap dünyasının önemli medya kuruluşlarından Arabi 21, bugün çarpıcı bir Erdoğan karikatürü yayımladı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 17:54
Arap dünyasından çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Fetullahçı Papaz Andrew Brunson üzerinden Türkiye ile ABD arasında son dönemde gerilen ilişkiler, Washington'un İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulama kararı almasıyla yeni bir döneme girmişti. Türkiye'ye ek vergi kararı alan ve sürekli tehditler savuran ABD yönetimi, adeta Türkiye'ye karşı bir ekonomik savaş başlatmıştı.

Son zamanlarda yaşanan gelişmeler sonrasında, Arap dünyasının önde gelen medya kuruluşlarından Arabi 21, bugün bu konu hakkında çarpıcı bir karikatür yayımladı. Başkan Erdoğan'ın ekonomik savaşa karşı dik duruşunun ön plana çıkarıldığı karikatür, Twitter'dan, "Amerika'nın ekonomik savaşı... Herkes eğilsin mi?" notuyla paylaşıldı.

 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 17:54
  1. ABD
  2. Türkiye
  3. Andrew Brunson
  4. Abdülhamit Gül
  5. Süleyman Soylu

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