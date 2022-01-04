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Dünya Arap Birliği'nden Sudanlı taraflara diyalog çağrısı
Dünya

Arap Birliği'nden Sudanlı taraflara diyalog çağrısı

Arap Birliği, Sudan'da Başbakan Abdullah Hamduk’un istifasının ardından Sudanlı taraflara diyalog çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 17:03:00 -
Arap Birliği'nden Sudanlı taraflara diyalog çağrısı

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Hamduk’un görevi bırakma gerekçelerinin anlayışla karşılandığı ve kararına saygı duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Sudan'ın son iki yılda elde ettiği kazanımların korunması adına tüm taraflar "anlayış zeminine ulaşmak" için acil harekete geçmeye çağrıldı.

Birlik, ülkedeki krizin çözüme kavuşturulması ve Sudan halkının isteklerinin yerine getirilmesi için tüm tarafların istişare ve yapıcı diyaloğa yoğunlaşması gerektiği tavsiyesinde bulundu.

Sudan'da 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından teknokrat hükümeti kurması için görevine iade edilen Başbakan Abdullah Hamduk, ülkedeki siyasi krizin çözülememesi ve askerle anlaşmazlıklar nedeniyle 2 Ocak'ta istifasını sunmuştu.

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