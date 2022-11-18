  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Arap Birliğinden Filistin'e başsağlığı mesajı
Dünya

Arap Birliğinden Filistin'e başsağlığı mesajı

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Gazze'de meydana gelen 21 kişinin hayatını kaybettiği yangın nedeniyle Filistin halkına taziyelerini iletti.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 16:42:00 -
Arap Birliğinden Filistin'e başsağlığı mesajı

Birliğin sitesinde yer alan açıklamaya göre Ebu Gayt, bu acı hadise karşısında Filistin halkının üzüntüsünü paylaştığını belirtti.

Ebu Gayt, hayatını kaybedenler için Filistin yönetimi ve halkına başsağlığı diledi.

Cebaliya Mülteci Kampı'ndaki bir binada dün çıkan yangında 21 kişi hayatını kaybetmişti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, olayın ardından ülkede ulusal yas ilan etmişti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23