Arap Birliğinden Filistin'e başsağlığı mesajı
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Gazze'de meydana gelen 21 kişinin hayatını kaybettiği yangın nedeniyle Filistin halkına taziyelerini iletti.
Birliğin sitesinde yer alan açıklamaya göre Ebu Gayt, bu acı hadise karşısında Filistin halkının üzüntüsünü paylaştığını belirtti.
Ebu Gayt, hayatını kaybedenler için Filistin yönetimi ve halkına başsağlığı diledi.
Cebaliya Mülteci Kampı'ndaki bir binada dün çıkan yangında 21 kişi hayatını kaybetmişti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, olayın ardından ülkede ulusal yas ilan etmişti.