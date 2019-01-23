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Arap Birliği'nden Filistin çağrısı!

Arap Birliği, uluslararası toplum ve insan hakları kuruluşlarına, Filistinli tutukluların İsrail hapishanelerinde maruz kaldığı ihlallerin acilen durdurulması yönünde çağrıda bulundu.

23 Ocak 2019 Çarşamba 15:32
Arap Birliği'nden Filistin çağrısı!

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Birleşmiş Milletler (BM), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Uluslararası Kızılhaç Örgütü ve insan hakları kuruluşlarından, Ofer başta olmak üzere İsrail'in, hapishanelerinde Filistinli tutuklulara yönelik işlediği suçların sona ermesi için acilen müdahalede bulunmasını istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Filistinli mahkumların hayatlarının korunması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in bu konudaki pervasızlığı ve uluslararası tüm normları, sözleşmeleri ve kararları yok saymasının önüne geçilmesi gerektiği kaydedildi.

Olay

İsrail güçlerinin, önceki gün işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ofer Askeri Cezaevi'ndeki Filistinli tutukluların koğuşlarına düzenlediği baskında 100 kişi yaralanmıştı.

Filistin Esirler Cemiyeti’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin baskınlarda plastik mermi, göz yaşartıcı gaz, ses bombaları, cop ve köpek kullandığı, 3 koğuşun tamamen yandığı kaydedilmişti.

Çoğu mahkumun plastik mermiyle yaralandığı ve İsrail hastanelerine nakledildiği aktarılan açıklamada, en az 20 tutuklunun hastanelerde tedavi altına alındığı, geri kalanların da cezaevine gönderildiği belirtilmişti.

Ofer Askeri Hapishanesi'nde yaklaşık bin 200 Filistinli mahkum bulunuyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 450'si idari tutuklu, 250'si çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 15:32
  1. idari tutukluluk
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  4. İsrail
  5. Filistin

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