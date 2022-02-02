Arap Birliği: Şu an için görünmüyor

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Cezayir'de Mart 2022'de yapılması beklenen Arap Birliği zirvesine Suriye'nin katılmasını uzak bir ihtimal olarak değerlendirdi.

Ebu Gayt, Ürdün'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde, devlet televizyonu "El-Memleke'ye" röportaj verdi.

Suriye'nin, Cezayir'de düzenlenmesi beklenen Arap Birliği zirvesine katılıp katılmayacağı sorusuna cevap veren Genel Sekreter, "Şu an itibariyle, öyle görünmüyor." dedi.

Ancak zirve düzenlenene kadar üye ülkeler arasında belli bir yaklaşım üzerine istişare yapılır, Suriye'deki yönetimle görüşmeyi kabul ederlerse ve Suriye'deki yönetim de Arap ülkelerinin tutumlarına olumlu karşılık verirse durumun farklı olabileceğine işaret eden Ebu Gayt, "Bu durumda Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönmesini engelleyecek bir şeyin olmadığını düşünüyorum. Ama bunlar gerçekleşmezse.. Bunları şartlar olarak söylemiyorum. 21 ülke tarafından temsil edilen Arap devletleri grubu ile Suriye arasındaki uzlaşı çerçevesinden bahsediyorum." dedi.

Genel Sekreter, Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönüşünün bu uzlaşının gerçekleşmesine bağlı olduğuna işaret etti.

Arap Birliği, 12 Ekim 2011'de Suriye'nin üyeliğini askıya almış ve Arap büyükelçilerinin, Esed rejimi sivillere tam koruma taahhüdünü kesin olarak yerine getirene kadar Şam'dan çekilme çağrısında bulunmuştu.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, 27 Kasım 2021'de yaptığı açıklamada, "Aslında Suriye'nin zirvede olması gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

Tebbun, "Bir Arap Zirvesi düzenlediğimizde, bunun parçalanmış Arap dünyasının yeniden birleşmesi için kapsayıcı olmasını istiyoruz." demişti.

Temmuz ayından bu yana ise Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır başta olmak üzere Arap ülkelerinin Suriye rejimi ile normalleşme adımlarının hızlandığı görülüyor.