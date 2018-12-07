0553 313 94 23

Arap Birliği Hamas kararından memnun

Arap Birliği, Amerika Birleşik Devletleri tasarısının BM Kurulu'nda reddedilmesini "dünyanın Filistinlilerin hakkına verdiği destek" olarak yorumladı.

07 Aralık 2018 Cuma 23:09
Arap Birliği Hamas kararından memnun

Arap Birliği, ABD'nin Hamas'ın kınanmasını isteyen karar tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda reddedilmesinin "dünyanın Filistinlilerin hakkına verdiği desteği" gösterdiğini belirtti.

Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, birliğin ABD'nin Hamas'ın kınanmasını isteyen karar tasarısının BM Genel Kurulu'nda reddedilmesinden memnuniyet duyduğu ifade edildi.

Tasarının reddedilmesinin "dünyanın Filistinlilerin hakkına verdiği desteği, uluslararası meşruiyete bağlılığı, bu davanın haklılığını ve Filistinlilerin mücadelesini" gösterdiği kaydedildi.

Tasarıya 87 ülke destek verdi

Açıklamada ifadelerine yer verilen Arap Birliği Filistin ve İşgal Altındaki Topraklardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Said Ebu Ali de uluslararası toplumun bölgede güvenlik, istikrar ve kapsamlı bir barışın tesisi için sarf edilen mücadeleye verdiği desteği ve özgür iradesini gösterdiğini belirtti. Ebu Ali, uluslararası toplumun iki devletli çözümü kurtarmak amacıyla çalışması ve sorumluluğunu üstlenmesinin önemli olduğunu ifade etti.

ABD'nin Hamas'ın kınanmasını isteyen ve iki devletli çözümden bahsetmeyen karar tasarısı BM Genel Kurulu'nda gece geç saatlerde yapılan oylamada reddedilmişti.

Tasarıya 87 ülke destek verirken, 58 ülke karşı çıkmış, 32 ülke ise çekimser kalmıştı. Karar tasarısının kabul edilmesi için 3'te 2 çoğunluk gerekiyordu.

BM Genel Kurulu kararları, "tavsiye" niteliğinde olmasına ve yasal bağlayıcılığı bulunmamasına rağmen uluslararası arenada siyasi ağırlığı nedeniyle önemseniyor.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 23:09
  1. ABD
  2. Hamas
  3. Filistin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: Hainleri asla affetmeyeceğiz
    1. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: Hainleri..
    2. Basketbolda maçın ardından
    3. Trump adayını açıkladı!
    4. Ürdün hükümeti protesto hakkına saygı..
    5. MHP'den 'ittifak' açıklaması
    6. ABD'den Rusya'ya 'kimyasal saldırı'..
    7. Borcu olanlara müjde! Bir hak daha..
    8. Milas-Bodrum Havalimanı'ndaki..
    9. "Fed'in kademeli artırımları kısa..
    10. Ersun Yanal'a Cocu engeli! Anlaşma..
    11. Eski bakan Tillerson Trump'ı anlattı
    12. Libya Devlet Yüksek Konseyi'nden..
    13. Mars'ın sesi ilk kez duyuldu!
    14. Çin, Ay'ın karanlık yüzüne keşif aracı..
    15. Paralimpik milli sporculara coşkulu..
    16. İYİ Parti'de kriz büyüyor! Olağanüstü..
    17. Şenol Güneş'ten maç sonu açıklamalar:..
    18. Sergen Yalçın: Mutlu değiliz
    19. Ayrı yaşadığı eşini öldürdü, kendini..
    20. Mars'ın sesi ilk kez duyuldu
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Türbanlı anneler ve seküler kızları
    Türbanlı anneler ve seküler kızları

    Günün Karikatürü

    8 Aralık 2018
    "İnfaz listesinde 7 kişi var! Biri Cemal'di, diğeri benim. Kalan 5 kişiyse..."
    "İnfaz listesinde 7 kişi var! Biri Cemal'di, diğeri benim. Kalan 5 kişiyse..."
    Böyle bakanlık aileyi çökertir
    Böyle bakanlık aileyi çökertir