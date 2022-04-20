Aranan 'Timsah' enselendi
antalya'da kasten öldürme suçundan uzun süredir aranan 'Timsah' lakaplı şahıs bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Antalya'da kasten öldürme suçundan uzun süredir aranan 'Timsah' lakaplı şahıs yakalanarak tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince dün yapılan çalışmalarda, Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliğince kasten öldürme suçundan uzun süredir aranan 'Timsah' lakaplı M.Y. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Şahıs bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.