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Yerel Aranan 'Timsah' enselendi
Yerel

Aranan 'Timsah' enselendi

antalya'da kasten öldürme suçundan uzun süredir aranan 'Timsah' lakaplı şahıs bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 18:27:00 -
Aranan 'Timsah' enselendi

Antalya'da kasten öldürme suçundan uzun süredir aranan 'Timsah' lakaplı şahıs yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince dün yapılan çalışmalarda, Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliğince kasten öldürme suçundan uzun süredir aranan 'Timsah' lakaplı M.Y. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıs bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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