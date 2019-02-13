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Aranan teröristi mahalle bekçileri enseledi

Ankara'da, devriye gezen mahalle bekçilerinin şüphe üzerine durdurup kimlik kontrolü yaptığı bir kişinin, terör örgütü DAEŞ üyesi olarak arandığı ortaya çıktı. Bekçiler, şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü.

13 Şubat 2019 Çarşamba 23:08
Aranan teröristi mahalle bekçileri enseledi

Ankara'nın Sincan ilçesinde devriye gezen çarşı ve mahalle bekçilerinin şüphe üzerine durdurup kimlik kontrolü yaptığı Ş.K. (32), terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu iddiasıyla gözaltına aldı.

Terörle mücadele ekiplerine teslim edildi

Olay, dün akşam saatlerinde Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Tepe Sokak üzerinde yaya olarak devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri Ş.K.'yı durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Ş.K.'nın kimlik bilgilerini Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemi ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden sorgulayan bekçiler, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu belirlenen şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli Ş.K., ifadesi alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Daha önce Hakkari'de yargılanmış

Ş.K.'nın daha önce Suriye'ye geçerek DEAŞ saflarında çatışmalara katıldığı, Suriye'de DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonların ardından da Türkiye'ye kaçtığı belirlendi. Ş.K.'nın DEAŞ'a katılmadan önce ise Hakkari 1'inci Ağir Ceza Mahkemesi tarafından El Kaide bağlantılı olarak 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan arandığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 23:08
  1. Türkiye
  2. Suriye
  3. Selçuklu
  4. Ankara
  5. Hakkari
  6. Sincan
  7. terör örgütü DEAŞ
  8. Genel Bilgi Toplama
  9. Bekçiler

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