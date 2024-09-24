  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Aranan şahıslar enselendi
Yerel

Aranan şahıslar enselendi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Aranan şahıslar enselendi

Afyonkarahisar'da 25 ve 10 yıl hapis cezalarıyla aranan 2 şahsı polis yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde E.Ö., isimli şahsın ‘hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma ve sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korumaya yarayan tesislere zarar verme’ suçlarından 25 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası ve 5000 TL para cezası ile arandığı belirlendi.

Ekipler ayrıca H.Ş., isimli şahsın ise ‘kasten yaralama, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve birden fazla kişi tarafından silahla tehdit’ suçlarından 10 yıl 1 ay 6 gün hapis cezası ile arandığı tespit etti. Ardından şüphelilerin peşine düşen ekipler şahısları yaptıkları takip sonrası yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

31 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalandı
31 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Gündem

31 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Barış Boyun'a 349 yıla kadar hapis talebi! Dikkat çeken detay
Barış Boyun'a 349 yıla kadar hapis talebi! Dikkat çeken detay

Gündem

Barış Boyun'a 349 yıla kadar hapis talebi! Dikkat çeken detay

Protesto sloganlı t-shirt giydi 14 ay hapis yedi
Protesto sloganlı t-shirt giydi 14 ay hapis yedi

Dünya

Protesto sloganlı t-shirt giydi 14 ay hapis yedi

Laikçi baskıya boyun eğildi! Yusuf Ziya Gümüşel Hoca’ya hapis zulmü
Laikçi baskıya boyun eğildi! Yusuf Ziya Gümüşel Hoca’ya hapis zulmü

Gündem

Laikçi baskıya boyun eğildi! Yusuf Ziya Gümüşel Hoca’ya hapis zulmü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23