THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Aranan şahıs polisi alarma geçirdi

Samsun’un Bafra ilçesinde kız kaçırmaktan aranan şahıs, saklandığı evde polis ekiplerince yakalandı.

26 Nisan 2018 Perşembe 22:30
Aranan şahıs polisi alarma geçirdi

33 gün önce Fatih Mahallesi Büyükpark önünde E.D.(20) isimli genç kızı, A.Ö.(28) ve A.D.(30) zorla arabaya bindirerek olay yerinden uzaklaşmışlardı. Bir ihbarcının 155’i arayarak aracın plakasını bildirmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri kısa sürede otomobili Aktekke yolunda takibe almış, ’dur’ ihtarına uymayan otomobil kovalamaca sonunda ele geçmişti. Ekipler şahısları yakalarken, otomobilde yarı baygın vaziyette bulunan E.D. ise olay yerine çağrılan ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.Genç kızın şikayetçi olmasına rağmen A.Ö. ve A.D. ifadeleri sonra alınmak üzere nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılan şahıslardan A.Ö. ve A.D. hakkında cumhuriyet savcılığı yakalama emri çıkartmıştı. Yakalama emri çıkartılan A.Ö. gözaltına alınarak sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, A.D. ise kayıplara karışmıştı.Asayiş Büro ekipleri 33 gündür peşinde olduğu hakkında yakalama kararı bulunan A.D’yi Hacınabi Mahallesi’nde takibe aldı. Polisleri fark eden A.D. eski Tekel binası bahçesinde sakladığı pompalı tüfeği de alarak kaçmaya başladı. Tüm ekipler şahsı yakalamak için Hacınabi Mahallesi ve Emirefendi Mahallesi’ni ablukaya aldı. Elinde pompalı tüfekle olan şahsın bir araçla olay yerinden kaçtığı ihbarını değerlendiren ekipler, plakası belirlenen otomobili 30 Ağustos İlkokulu önünde yakaladı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen otomobil sürücüsü kaçan şahsı Çetinkaya Mahallesi’nde evine bıraktığını itiraf etti. Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri jandarma birlikleriyle birlikte Çetinkaya Mahallesi’ne giderek A.D’yi saklandığı evinde yakalayarak gözaltına aldı. Kaçarken elinde bulunan ruhsatsız tüfek de ele geçirildi.Gözaltına alınan şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 22:30
  1. Aranan Şahıs Polisi Alarma Geçirdi
  2. Samsun Haberleri
  3. yerel haberler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Batuhan Yaşar: Abdullah Gül adaylığını yarın açıklayabilir!
    1. Batuhan Yaşar: Abdullah Gül adaylığını..
    2. Bu peynirler en sağlıklısı...
    3. Bitlis’te 1 terörist etkisiz hale..
    4. Ülkede sular durulmuyor: Ermenistan..
    5. Aranan şahıs polisi alarma geçirdi
    6. Maydanozun uzun süre canlı kalması..
    7. Özgürlükleri uğruna el ve ayaklarını..
    8. Abdullah Gül'ü kimler finansman edecek?
    9. Bilim adamı katledildi! "Suikastın..
    10. Türk heyeti Cerablus'ta belediye..
    11. Fatih Terim onu kadrosunda istiyor!
    12. Nuri Şahin, Harvard'ta okuyacak!
    13. Elbistan Şeker Fabrikası ihalesini..
    14. AK Parti'den erken seçime özel web site!
    15. İsrail Savunma Bakanı Avigdor..
    16. Ali Koç: Seçimi kaybedersem bir daha..
    17. Avrupa Komisyonu Başkanı'ndan küstah..
    18. İki Adımda Ekran Kartınızı Nasıl Daha..
    19. Bebek beşiği alacaksanız...
    20. Bakan Veysel Eroğlu, Malazgirt’te
    Şoke eden iddia: Tavuk yiyenler erkekliğini kaybeder
    Şoke eden iddia: Tavuk yiyenler erkekliğini kaybeder
    HDP Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
    HDP Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu