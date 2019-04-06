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Seçim 2019 Sayfası

Aranan FETÖ sanığı kadın, Eskişehir'de yakalandı

Tokat Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen hakim adayı, Eskişehir'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

06 Nisan 2019 Cumartesi 16:07
Aranan FETÖ sanığı kadın, Eskişehir'de yakalandı

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında aranan eski hakim adayı yakalandı.

Tokat Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen hakim adayı Tülin Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Zanlı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde saklandığı evde gözaltına alındı.

Tülin Ç'nin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Tokat'a gönderileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 16:07
  1. Tokat
  2. Eskişehir
  3. FETÖ operasyonları
  4. FETÖ sanığı
  5. kadın FETÖ'cü

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