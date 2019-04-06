Aranan FETÖ sanığı kadın, Eskişehir'de yakalandı Tokat Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen hakim adayı, Eskişehir'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında aranan eski hakim adayı yakalandı.



Tokat Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen hakim adayı Tülin Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Zanlı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde saklandığı evde gözaltına alındı. Tülin Ç'nin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Tokat'a gönderileceği öğrenildi.

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