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Yerel Aranan cinayet zanlısı yakayı ele verdi!
Yerel

Aranan cinayet zanlısı yakayı ele verdi!

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde Jandarmanın avcı kıyafetiyle kılık değiştirerek yaptığı arama sonucu yakalanan cinayet şüphelisi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 13:35:00 -
Aranan cinayet zanlısı yakayı ele verdi!

Yakalanan şahısla ilgili Valilikten yapılan açıklamada, "3 Temmuz 2021 tarihinde Antalya-Manavgat ilçesinde gerçekleşen öldürme olayının şüphelisi olarak aranan S.B isimli şahsın Gerger ilçe Jandarma Komutanlığının 3 aylık titiz çalışması sonucu 19 Kasım 2021 günü Adıyaman ili Gerger ilçesi kırsal alanında avcı kılığına giren Jandarma ekibi tarafından yakalanarak, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevki sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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