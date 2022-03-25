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Yerel Aranan 13 kişi yakayı böyle ele verdi
Yerel

Aranan 13 kişi yakayı böyle ele verdi

Gaziantep’te jandarma tarafından gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında haklarında yakalama kararı bulunan 13 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 18:23:00 -
Aranan 13 kişi yakayı böyle ele verdi

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca 15-22 Mart 2022 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde asayiş operasyonları yapıldığı belirtildi.

Operasyonlarda 37 bin 2 kişinin sorgulandığı, hakkında yakalama kararı bulunan 153 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13’ünün tutuklanarak cezaevine konulduğu ifade edildi.

Öte yandan, operasyonlarda 26 bin 545 aracın sorgulandığı, 11 çalıntı aracın yakalandığı ve 510 araca da trafik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle cezai işlemin uygulandığı aktarıldı. (İLKHA)

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