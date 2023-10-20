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Siyaset "Aramızdaki kardeşlik ruhunu sağlam tuttukça çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum"
Siyaset

"Aramızdaki kardeşlik ruhunu sağlam tuttukça çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum"

Yeniakit Publisher
2023-10-20 12:05:00 -
"Aramızdaki kardeşlik ruhunu sağlam tuttukça çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum"

Türk dünyasına seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aramızdaki kardeşlik ruhunu sağlam tuttukça çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum" dedi.

Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni’ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “9. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve Aziz Sancar Bilim Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplantımıza yurt dışından iştirak eden katılımcılara, ülkemize ve güzel İstanbul'umuza hoş geldiniz diyorum. Türk dünyası olarak iş birliğimizi sağlıktan savunmaya, eğitimden enerjiye uzanan geniş bir alanda sürekli geliştiriyoruz. Türk Cumhuriyetlerindeki kardeşlerimizin milletimizle 6 Şubat depremleri sonrasında sergilediği dayanışmasını asla unutmadık, unutmayacağız. Aramızdaki kardeşlik ruhunu sağlam tuttukça çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum” dedi.

Erdoğan, “Bu sene 9.'su düzenlenen Türk Tıp Dünyası Kurultayı, sağlık alanındaki iş birliği potansiyelimizin tam anlamıyla harekete geçirilmesi noktasında çok önemli roller üstlenmektedir. Giderek büyüyen ve 2030 yılında 1.5 trilyon dolarlık pazara erişeceği anlaşılan yapay zeka teknolojileri hayatımızın her alanını etkilemektedir. Sağlıkta yapay zeka teması altında yapılacak sunum ve tartışmaların hepimizin ufkunu açacağı muhakkaktır. Her birinize bu doğrultuda gösterdiğiniz ve göstereceğiniz gayretler için şimdiden şükranlarımı sunuyorum. Kurultay ile eş zamanlı olarak her yıl sağlık alanında başarılı çalışmalar gerçekleştiren bilim insanlarımızı ödüllendiriyoruz. Nobel ödüllü bilim adamımız Profesör Doktor Aziz Sancar'ın ismine ithaf edilerek verilen ödül sahiplerini canı gönülden tebrik ediyorum. Türk devletlerinden gelen misafirlerimize ülkelerine döndüklerinde tüm kardeşlerimize selam ve muhabbetlerimizi iletmelerini istirham ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla” şeklinde konuştu.

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