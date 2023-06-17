Aramızda kalsın Ekrem sen de suçlusun

Hazırlattığı “Yenilginin Anatomisi” başlıklı raporla mağlubiyetin tek sorumlusu olarak CHP liderini gösteren İmamoğlu’na tepki gösteren uzmanlar, “Oylar sayılırken ‘Aramızda kalsın kazanıyoruz’ diyen İmamoğlu, yenilginin 7 ortağından biridir” görüşünde birleşti.

Seçim yenilgisinden sonra ‘değişim’ vurgusu yaparak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı bayrak açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu benzeri görülmemiş bir pişkinliğe imza attı. Seçim sürecinde Anadolu’yu turlayan, hezimetin ardından ise apar topar kameralar karşısına geçerek ‘değişim’ vurgusuyla Genel Başkanlığa talip olan İmamoğlu, şimdi de yandaşlarına hazırlattığı düzmece raporlarla, beceriksizliğini perdeleyerek hezimettin faturasını Kılıçdaroğlu’na kesti.

SEÇİM GECESİ ŞOV YAPMIŞTI

Üst aklın yönlendirmesiyle kurulan 7’li masanın ‘cumhurbaşkanı yardımcısı adayı’ sıfatıyla karış karış Anadolu’yu gezerek Kılıçdaroğlu’na oy dilenen, İBB’nin olanaklarıyla seçim kampanyası düzenleyen, miting meydanlarını dolduran yandaşlara yardım kartları dağıtan CHP’li İmamoğlu, seçim yenilgisini sahiplenmek yerine koltuğuna göz diktiği Kılıçdaroğlu’nu suçluyor. Oy sayımı sürerken kameralar karşısına geçerek, “Aramızda kalsın kazanıyoruz” sözleriyle manipülasyon yapan, hezimetin ardından apar topar İBB Başkanlığı makamına dönerek sabahın erken saatlerinde “değişim” vurgusu yaparak Kılıçdaroğlu’nun istifasını isteyen İmamoğlu, ağır yenilginin sorumlusu olarak CHP liderini gösterirken, yaşanan hezimetin ortağı olduğu gerçeğini gizliyor.

Yenilginin Anatomisi

Her fırsatta “Menzile yürümekte net olarak kararlıyım” diyerek Genel Başkanlığına talip olan ve seçim hezimetinin sorumlusu olara Kılıçdaroğlu’nu suçlayan İmamoğlu, şimdi de yenilgide hiç payı yokmuş gibi davranarak, fonladığı sözde düşünce kuruluşlarına seçimlerin kaybedilmesiyle ilgili rapor hazırlatması pişkinliğin bu kadarına pes dedirtti. “Yenilginin Anatomisi” başlıklı raporla mağlubiyetin tek sorumlusu olarak Kılıçdaroğlu’nu suçlayan İmamooğlu’nun aymaz tavrını değerlendiren uzmanlar, “İmamoğlu, yenilginin 7 ortağından biridir “ görüşünde birleşti.

CHP’’li pişkin Ekrem İmamoğlu’nun raporunu Akit’e değerlendiren Araştırmacı Yazar Mustafa Albayrak, şunları dile getirdi:

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RİYAKARLIĞIN VÜCUT BULMUŞ HALİ

“Ekrem beyi riyakârlığın vücut bulmuş hali olarak görüyorum. İnsan bu kadar riyakâr ve nankör olmaz. Kemal bey madem o kadar başarısızsa, gece gündüz yanındaydı. Birlikte seçim çalışması yaptılar. Neden kalkıp, ‘Genel Başkanım bunları yanlış yapıyorsun, böyle değil şöyle olması lazım’ demedi. Tamam, Kılıçdaroğlu’nu biz eleştiriyoruz, eleştirmeye de devam edeceğiz. Ama Allah için bunların içinde en çok çalışan yine Kemal Bey oldu. İmamoğlu, Ağustos böceği gibi cır cır edip gezdi. Şimdi oradan kendine vazife çıkarmaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu’nu ise günah keçisi hâline getirmeye çalışıyor. Oysa daha 15-20 gün önce ‘Kemal Bey yüzde 60 alacak’ diyen kendileriydi. Seçim gecesi ‘seçimi kazandık kazanıyoruz’ diyen kendisiydi. Şimdi kendisine alan açmak için CHP genel başkanı olmak için böyle hallere girmiş. İBB’de ne kadar başarısız olduysa seçim çalışmalarında da CHP genel başkanlığı çalışmasında da o kadar başarısız olacaktır. Ekrem’i hiç güzel günler beklemiyor. Muhtemelen artık Beylikdüzü belediye başkan adayı bile olamaz.”

VEFALILARA OPERASYON ÇEKİYOR

Milli Beka Hareketi Başkanı Murat Şahin ise şunları söyledi: “Seçimden önce il il dolaşıp, ‘Kemal Kılıçdaroğlu ülkenin umududur, gençlerin ümididir’ diye bas bas bağıran İmamoğlu’ydu. Seçim gecesi ‘Kazandık, öndeyiz, 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hadi hayırlısı olsun’ dedi. Şimdilerde ise ‘Yenilginin tek sebebi Kılıçdaroğlu’dur, biz masumuz’ demeye başladı. Baktı ki İBB seçimlerini de kaybedecek, fırsat bu fırsat diyerek CHP genel başkan olmak için her yolu denemeye başladı. 14 Mayıs’ta ‘kazandık, işi bitirdik’ diye kıs kıs gülüp beyanatlar vererek CHP’li seçmenlerin umutlarıyla oynayan İmamoğlu şimdi de kendisini İBB başkanlığına getiren Kılıçdaroğlu’nun umutlarıyla oynamak istiyor. Bugün kendisine vefa gösterip makam sahibi yapanlara karşı operasyon yapan, yarın bu millete neler yapmaz. Ekrem’e tavsiyemiz yerel seçimlere aylar kala eser adı altında birkaç tane de esnaf lokantası açsın sonra tatil planları yapsın, keza 31 Mart’tan sonra bol bol tatil yapacak fırsat bulacaktır.”