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Aktüel Arama kurtarma ekibi Ayda Gezgin'in hayata tutunma anını anlattı
Aktüel

Arama kurtarma ekibi Ayda Gezgin'in hayata tutunma anını anlattı

İzmir'deki depremde 91 saat sonra 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in enkazdan kurtaran Bilecik İHH Arama Kurtarma Ekibi, duygularını dile getirdi - Ekip Başkanı Serhat Seymen: - "Ayda enkazdan çıkarıldıktan sonra 200 kişilik konvoyun arasından geçti, oradaki herkesin göz bebeğine bakarak geçti. Orası duygunun en yoğun yaşandığı andı" - Arama kurtarma gönüllüsü Yasin Yasa: - "Enkazdan çıkartılan her canlı bize çok büyük umut oldu. Ayda bebeğin gülüşü, ömrüm boyunca bana umut olacak"

Yeniakit Publisher
2020-11-08 11:12:25 -
Arama kurtarma ekibi Ayda Gezgin'in hayata tutunma anını anlattı

BİLECİK (AA) - TAYYİB HOŞBAŞ - İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 91 saatin ardından 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in enkazdan kurtarılmasında görev alan arama kurtarma ekibi, yaşadıkları duygu dolu dakikaları anlattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde bölgede 6 gün çalışma yapan Bilecik İHH Arama Kurtarma Ekibi, umutların azaldığı anda kurtarılarak ülkeyi sevince boğan Ayda Gezgin'in hayata tutunmasının mutluluğunu yaşıyor.

Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli ekip başkanı Serhat Seymen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ayda'nın, Türkiye'nin umudu olduğunu söyledi.

Depremin ardından Doğanlar Apartmanı, Barış Sitesi ve Rıza Bey Aparmanı'nda görev aldıklarını aktaran Seymen, Ayda Gezgin'in bulunma anına ilişkin şunları anlattı:

"O an, oradaki herkesin sevinçten ağladığı bir andı. Bir gün önce anne ve 2 çocuğun naaşını enkaz altından çıkartmıştık, onun üzüntüsünü yaşıyorduk. O moral bozukluğunun ardından bu sevinç bize çok büyük moral oldu. Ayda'nın annesine ulaşmaya çalışırken makinelerinin sessizliği ile birlikte arkadaşımız Ahmet Bey bir ses duyduğunu söyledi, bölgede sessizliği sağlayarak yer tespiti yapıldı. Ayda, üzerindeki eşyaların kaldırılması sonrası AFAD koordinasyonunda sağ salim oradan çıkarıldı. Orada ekiplerin hepsi büyük bir mutluluğa ulaştı."

Üç yaşındaki Elif Perinçek'in de 65 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldığını anımsatan Seymen, umutların kırıldığı anda Ayda'nın da herkesi mutlu ettiğini hatırlattı.

Ekiplerin birlik ve beraberlik içerisinde Ayda'yı enkazdan çıkartıp sevinçle ambulansa taşıdığını anımsatan Seymen, "Ayda enkazdan çıkarıldıktan sonra 200 kişilik konvoyun arasından geçti, oradaki herkesin göz bebeğine bakarak geçti. Orası duygunun en yoğun yaşandığı andı." dedi.

Seymen, çıkarılan her canlının kendilerine umut olduğunu, İzmir halkının her zaman yanlarında olduğunu sözlerine ekledi.

İnfaz koruma memuru arama kurtarma gönüllüsü Çetin Karanlık da enkazdan çıkarılan Elif ve Ayda için dua ettiklerini belirtti.

Mucizeye ortak olduklarını vurgulayan Karanlık, "Orada ağlamamak için kendimizi zor tuttuk, hepimizin ailesi var. Olumsuzlukları gördükten sonra oradan bir çiçek gibi kız çocuğunun çıkması bize çok büyük moral oldu. Bilecik'e döndükten sonra da Elif ve Ayda hakkında bilgi aldık, televizyonda gördükçe enkazdan çıkarılma anları aklımıza geliyor." diye konuştu.

- "Ayda bebeğin gülüşü ömrüm boyunca bana umut olacak"

Yaklaşık 1 yıldır ekipte yer alan Yasin Yasa ise ilk defa deprem alanında görev aldığını belirtti.

Yasa, yaşadıklarını hiçbir zaman unutamayacağını belirterek "Enkazdan çıkartılan her canlı bize çok büyük umut oldu. Ayda bebeğin gülüşü ömrüm boyunca bana umut olacak. Orada bir gülüşün kocaman enkaza yansıdığını gördüm. Tüm çıkarılan canlıların ayrı bir sevinci vardı ama Ayda bize çok farklı bir umut oldu. Ayda'yı televizyonda gördüğümde içimi sevinç ve mutluluk kaplıyor. Onu gördüğümde hayata daha sağlam tutunuyorum." ifadelerini kullandı.

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