Aralık'ta hangi balıklar yenir? Aralık ayı balıkları nelerdir? Aralık ayında hangi balıklar tüketilmeli? Balık türleri: Ocak ayı balıkları nelerdir?

Kış mevsimi, aralık ayının soğukla birlikte geldi. Soğuklardan korunmak için en önemli faktörlerden biri, bağışıklık sistemini destekleyici besinler tüketmek. Oldukça vitamin deposu olan balıklar ise bu besinlerin başında geliyor. Soframızdaki balıkları mevsimine göre seçmek oldukça önemlidir. İşte aralık ayı ve ocak ayının en lezzetli balıkları, balık türleri ve tüketim zamanları

Aralık'ta hangi balıklar yenir?

Aralık ayında balıkların tam olarak yağlanıp lezzetlenir. Lüfer, torik, palamut ve uskumru bu mevsimde oldukça yağlı ve besleyicidir. Hamsi, tekir, barbunya gibi balıklar da bolca bulunup farklı çeşitlerde pişirilmeye müsaittir. İzmarit ve mezgitten uzak durulmalıdır.

Aralık ayı balıkları nelerdir? Aralık ayında hangi balıklar tüketilmeli? Nedenleri ile hep birlikte öğrenelim...

Hamsi

B2, B3, B12, D, E ve K vitaminleri açısından zengin olan hamsi, felç ve kalp krizi riskini azaltmaya yardımcı olur. Hamsi, aralık ayının en lezzetli balıklarındandır.

İstavrit

A, B2, B6, B12, C, thiamin, niasin, pantotenik asit vitaminleri, selenyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum, çinko, bakır ve sodyum mineralleri bakımından zengin olan istavrit, hormon seviyesini düzenlemeye, kolesterol problemini azaltmaya yardımcı olur. İstavrit, aralık ayının en lezzetli balıklarındandır.

Lüfer

A, B2, B6 ve B12 vitaminleri, selenyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum, çinko, bakır ve sodyum mineralleri açısından zengin olan lüfer, kalp ritminin düzenlenmesine yardımcı olur ve yorgunluğa iyi gelir. Aralık ayı, lüfer balığını tüketmek için uygun bir aydır.

Palamut

A ve D vitaminleri, folik asit, potasyum ve fosfor açısından zengin olan palamut, kalp sağlığına destek olur ve vücudu zararlı bileşiklerden korumaya yardımcı olur. Palamut, aralık ayının en lezzetli balıklarındandır.

Tekir

A ve C vitaminleri, protein, sodyum, potasyum, kalsiyum ve demir açısından zengin olan tekir, damarların tıkanmasını engeller ve karaciğer fonksiyonlarını olumlu etkiler. Tekir, aralık ayının en lezzetli balıklarındandır.

Uskumru

A, B6, B12 ve C vitaminleri, kalsiyum, demir ve magnezyum açısından zengin olan uskumru, kansızlık hastalığının önlenmesine yardımcı olur ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Uskumru, aralık ayının en lezzetli balıklarındandır.

En çok tercih edilen balık türleri

KILIÇ

TEKİR.

KEFAL.

LÜFER.

HAMSİ

ÇIPURA.

MEZGİT.

KOLYOS.

Ocak ayı balıkları

Ocak: Bu ayın en lezzetli balıkları uskumru, lüfer, palamut ve istavrittir. Çinekop, tekir, kefal, kırlangıç ocak ayında en bol dönemini yaşayan balıklardır. Şubat: Kalkan mevsiminin başlangıcıdır. Tekir, gümüş, hamsi, izmarit, kalkan, mersin, torik, kefal, levrek şubat ayında lezzetlidir.