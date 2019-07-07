Aralıklı diyet yapanların dikkatine! İşte, leziz akşam yemeği önerisi

Eski insanları düşünün nasıl besleniyorlardı? Onların zamanında kahvaltı ve akşam yemeği alışkanlığı vardı. Öğle yemeği ve ara öğünler yoktu. Bunlar zamanla yapılan bilimsel araştırmaların sonucunda ortaya çıktı. Sık sık az az yeme formülü son yıllarda obezitenin hızlıca yaygınlaşmasıyla yeniden gözden geçirildi. Yapılan son çalışmalar ise aralıklı bir diğer ismiyle oruç diyetinin sağlık açısından son derece yararlı olduğunu ortaya koydu. Adından anlaşılacağı gibi bu diyeti uygularken bir nevi oruç tutuyorsunuz. Ramazan ayından yeni çıkmış sayılırız. Hal böyle olunca bu diyeti zorlanmadan uygulayabilirsiniz.

İki öğün beslenme

Örneğin sabah saat 10.00 kahvaltı yapın. Akşam yemeğinizi ise saat 18.00’de yemeye başlayın. Sekiz saatlik açlık sırasında kan şekerinizin, tansiyonunuzun olumsuz etkilendiğini düşünüyorsanız; leblebi, fındık, ceviz tüketebilirsiniz. Akşam yemeğinizin ardından ise kahve, çay ve meyve yiyebilirsiniz. Elbette, gece yemek kesinlikle yememeniz gerekiyor.

İşte, aralıklı diyete uygun akşam yemeği tarifi!

Lor peynirli kabak

Malzemeler:

2 adet orta boy kabak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı lor peyniri

Tuz

Karabiber

Kabakları temizleyip, buharda pişirerek işe başlayın.

Kabaklar haşlanınca derin bir kaseye alıp tüm malzemeleri ilave edin.

Güzelce karıştırdığınız kabak yemeğini servis ederken tabağınızı cevizle süsleyebilirsiniz.