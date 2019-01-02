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Aralık ayı enflasyon oranı belli oldu mu? TÜİK enflasyon rakamı ne kadar?

Memurların gözü Aralık ayı enflasyon rakamında. Milyonlarca memur TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranını açıklamasını merakla bekliyor. Peki Aralık ayı enflasyon rakamı açıklandı mı? İşte yanıtı...

02 Ocak 2019 Çarşamba 17:16
Aralık ayı enflasyon oranı belli oldu mu? TÜİK enflasyon rakamı ne kadar?

Memurların gözü Aralık ayı enflasyon rakamında. Milyonlarca memur TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranını açıklamasını merakla bekliyor. Peki Aralık ayı enflasyon rakamı açıklandı mı? İşte yanıtı...

TÜİK ne zaman açıklayacak?

TÜİK, Aralık ayı enflasyon rakamlarını 3 Ocak Perşembe günü saat 10:00'da açıklayacak. TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamlarına göre memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda yüzde 1,44 düşerken, Temmuz-Kasım döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 10,64 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 3,5'lik zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumunu ortaya çıkmıştı.

Memurların toplu sözleşmeden kaynaklı olarak 2018 yılının ikinci yarısında yüzde 3,5 zam almış ve Aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyon rakamının yüzde 7,14'ten fazla düşmemesi halinde çalışan memurlar enflasyon farkı alacak.

Maaşlara zam ne zaman yansıyacak?

Toplu sözlşme gereği memurlara bu yılın Ocak ayında yüzde 4 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını ise 15 Ocak tarihinde alacak.

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2018'nin ilk 6 ayında enflasyon yüzde 9,17 olmuş, bu nedenle söz konusu dönem için belirlenen yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 5,17 enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılmıştı.

Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

 

 

 

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Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 17:16
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