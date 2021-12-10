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Yaşam Aralık ayı balıkları neler? Aralık ayında hangi balıklar yenir?
Yaşam

Aralık ayı balıkları neler? Aralık ayında hangi balıklar yenir?

Hangi mevsimde hangi balık yenir? Sağlıklı bir beden için haftada iki ile üç gün balık tüketilmesi gerektiği ifade ediliyor. Aralık ayında hangi balıkların tüketileceği ise merak ediliyor. Peki, aralık ayında hangi balıklar yeni? Aralık ayında en leziz balık nedir?

Yeniakit Publisher
2021-12-10 21:35:00 -
Aralık ayı balıkları neler? Aralık ayında hangi balıklar yenir?

Balıkların kış mevsiminde daha lezzetli olduğu belirtilir. Bu sebeple pek çok kişi aralık ayında hangi balıkların daha leziz olduğunu araştırıyor. Peki, aralık ayında hangi balık yenir?

Aralık ayı balıkları neler? Aralık ayında hangi balıklar yenir?

Pek çok kişi aralık ayında hangi balığın tüketilebileceğini araştırıyor. Kış mevsimiyle deniz suyu soğudu ve balıklar yağlandı. Aralık ayının en leziz balığı olarak hamsi gösteriliyor. Aralık ayında hamsinin yanı sıra lüfer, uskumru, palamut ve torik de bir hayli lezzetli oluyor.

Balığın faydaları nelerdir?

Balık iyi bir o Omega3  deposudur.

Balık içerdiği yağ asitleri sayesinde bağışıklığı güçlendirir.

İyot yönünden zengin olan balık zeka gelişimine katkı sağlar.

Balık kalp ve damar sağlığı için son derece önemlidir.

Kılçığı ile yenilebilen küçük balıklar kalsiyum açısından zengindir bu da kemikleri güçlendirir.

Düzenli olarak balık tüketenlerde Alzheimer riski de azalıyor.

Düzenli balık tüketenlerde diyabet riski azalıyor.

Balık; B1, B2, B6, B12, D ve K vitamini yönünden zengindir.

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