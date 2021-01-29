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Ekonomi Aralık 2020’de 1181 yatırım teşvik belgesi verildi
Ekonomi

Aralık 2020’de 1181 yatırım teşvik belgesi verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Resmi Gazete’de yayımlanan Aralık 2020 dönemi yatırım teşvik belgesi listesine göre, geçen ay 1181 yatırım teşvik belgesi verildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 09:39:00 -
Aralık 2020’de 1181 yatırım teşvik belgesi verildi

Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 28 milyar 114 milyon 136 bin 222 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 29 bin 361 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Öte yandan, sabit yatırım tutarı 2 milyar 385 milyon 89 bin 933 lira olan ve 9 bin 750 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 314 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

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