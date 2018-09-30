Aralarında kan davası olan aşiretler böyle barıştı!
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 1 yıl önce 2kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından aralarında kan davası başlayan aileler, düzenlenen yemekle barıştırılarak husumete son verildi.30 Eylül 2018 Pazar 16:56
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle Şanlıurfa'da geçen yıl Karatepe Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Beggara aşiretine mensup Kete ve Asyan aşiretine mensup Çakar aileleri arasında husumet başladı.
Husumetin sona erdirilmesi için Şanlıurfa Toplumsal Barışı Sağlama Derneği Başkanı Feridun Öncel, Viranşehir Kanaat Önderleri Münir Öztürk ve Ragıp Yazmacı’nın girişimleriyle aileler barışa ikna edildi.
Bir restoranda düzenlenen barış yemeğinde her iki ailenin mensupları birbirlerine sarıldı.
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, barışın sağlanmasına katkı sağlayanlara teşekkür etti.
Şanlıurfa Toplumsal Barışı Sağlama Derneği Başkanı Öncel de her iki ailenin ulvi bir davranış sergilediğini belirterek, bir daha benzer olayların yaşanmaması temennisinde bulundu.
Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve tekbirler eşliğinde her iki ailenin mensupları barıştı.
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