THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Aralarında kan davası olan aşiretler böyle barıştı!

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 1 yıl önce 2kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından aralarında kan davası başlayan aileler, düzenlenen yemekle barıştırılarak husumete son verildi.

30 Eylül 2018 Pazar 16:56
Aralarında kan davası olan aşiretler böyle barıştı!

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle  Şanlıurfa'da geçen yıl Karatepe Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Beggara aşiretine mensup Kete ve Asyan aşiretine mensup Çakar aileleri arasında husumet başladı.

Husumetin sona erdirilmesi için Şanlıurfa Toplumsal Barışı Sağlama Derneği Başkanı Feridun ÖncelViranşehir Kanaat Önderleri Münir Öztürk ve Ragıp Yazmacı’nın girişimleriyle aileler barışa ikna edildi.

Bir restoranda düzenlenen barış yemeğinde her iki ailenin mensupları birbirlerine sarıldı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, barışın sağlanmasına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Şanlıurfa Toplumsal Barışı Sağlama Derneği Başkanı Öncel de her iki ailenin ulvi bir davranış sergilediğini belirterek, bir daha benzer olayların yaşanmaması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve tekbirler eşliğinde her iki ailenin mensupları barıştı.

 

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 16:56
  1. Şanlıurfa
  2. Viranşehir
  3. Kan davası
  4. Barışma yemeği

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Define ararken kayboldu, cesedine 8 gün sonra ulaşıldı
    1. Define ararken kayboldu, cesedine 8..
    2. Fuat Oktay: Endonezya halkının..
    3. 28 Şubat mahkumları FETÖ ve laikçi..
    4. Süt sağmak isterken elektriğe kapılıp..
    5. Çorlu'da şiddetli yağış kaza getirdi!..
    6. Akdeniz'de korkutan deprem!
    7. Van Erçek Gölü'nde '8'inci Flamingo..
    8. 7'den 70'e tüm kitapseverler birlikte..
    9. Münbiç'te 53'üncü devriye faaliyeti..
    10. Düğün günü toprağa verildi!
    11. Görevi başında kalp krizi geçirip ölen..
    12. Kerkük'te 15 yıl aradan sonra bir ilk
    13. Aralarında kan davası olan aşiretler..
    14. ABD’den tehlikeli provokasyon! 12 mil..
    15. PKK'nın sözde lider kadrosundaydı.....
    16. Palamutun fiyatı 10 TL'ye geriledi
    17. İki Fransız asker ölü bulundu!
    18. Şanlıurfa'da iki kardeşi öldüren..
    19. Yaşar Güler, mevkidaşı Dunford ile bir..
    20. İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye şok..
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    Ateistler yarın Kadıköy'de toplanıyor! 'Hain Barbi' de katılacak!
    Ateistler yarın Kadıköy'de toplanıyor! 'Hain Barbi' de katılacak!
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Şanlıurfa karıştı! Validen 'provokasyon' uyarısı!
    Şanlıurfa karıştı! Validen 'provokasyon' uyarısı!
    Zina kentine çevirdiler... Yerlere fuhuş kartı atıp harama çağırıyorlar!
    Zina kentine çevirdiler... Yerlere fuhuş kartı atıp harama çağırıyorlar!

    Günün Karikatürü

    30 Eylül 2018
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?