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Aralarında husumet olan dünürler birbirlerini vurdu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, daha önceden aralarında büyük husumet bulunduğu iddia edilen dünürler karşılıklı olarak silahla ateş ederek birbirlerini yaraladı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 11:17
Aralarında husumet olan dünürler birbirlerini vurdu

Manisa'da aralarında husumet bulunan dünürler birbirlerini vurdu. 

Olay, Akhisar’ın Pınarcık Mahallesi'nde dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. isimli şahıs Pınarcık Mahallesi'nde, aralarında daha önceden husumet bulunan dünürü H.C. ile karşılaştı. Burada dünürlerin arasındaki konuşma tartışmaya dönünce H.C. ve A.K. yanında bulunan tabancalarını çıkararak birbirlerine ateş etti.

Silahlı kavgada H.C. ve A.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ambulansıyla hastaneye kaldırılan A.K. ve H.C.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 11:17
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