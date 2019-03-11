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Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü

Yeşil reçete ile alınan ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları iddia edilen aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 30 kişi adliyeye sevk edildi.

11 Mart 2019 Pazartesi 10:32
Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü

Kayseri merkezli 7 ilde jandarma ekipleri tarafından başlatılan operasyonda aralarında eczacılar ve doktorların bulunduğu 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların yeşil reçete ile alınabilen uyuşturucu ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları ileri sürüldü.

Gözaltına alınanlar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 30 kişi adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 10:32
  1. Kayseri
  2. yeşil reçete
  3. yeşil reçete operasyonu

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  • Şeref KazanŞeref Kazan53 dk önce
    En kısa sürede salınıverilip hırsızlık ve yolsuzluğa devam Yaşasın AK parti ADALETak parti ile filizlenmeye devam ediyor

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