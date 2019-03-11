Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü Yeşil reçete ile alınan ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları iddia edilen aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 30 kişi adliyeye sevk edildi.

Kayseri merkezli 7 ilde jandarma ekipleri tarafından başlatılan operasyonda aralarında eczacılar ve doktorların bulunduğu 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanların yeşil reçete ile alınabilen uyuşturucu ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları ileri sürüldü. Gözaltına alınanlar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 30 kişi adliyeye sevk edildi.

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