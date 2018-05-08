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Aralarında CHP'li başkanın da bulunduğu fuhuş çetesi çökertildi

Adana’nın Kozan ilçesinde pitbull cinsi köpekle korkuttukları yabancı uyruklu 3 kadına fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen aralarında eski CHP Kozan Gençlik Kolları Başkanı Kadir Oruç'un da bulunduğu 18 kişi tutuklandı.

08 Mayıs 2018 Salı 00:24
Aralarında CHP'li başkanın da bulunduğu fuhuş çetesi çökertildi

Edinilen bilgiye göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Ahlak Büro Amirliği ile Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 aylık takip sonucu geçen hafta Yarımoğlu Mahallesi Özcanlı Sokak'ta 3 ayrı eve 300 polisin katılımıyla operasyon düzenledi. Operasyonda Gürcü uyruklu 3 kadını evlenme vaadi ile kandırarak pitbull cinsi köpekler ile korkutup fuhuşa zorladıkları iddia edilen eski CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kadir Oruç'un da aralarında bulunduğu 2'si kadın 18 kişi gözaltına alındı. Evlenme vaadiyle Kozan ilçesine getirilerek, pitbull cinsi köpekle korkutulup zorla fuhuş yaptırıldığı ileri süren 3 Gürcü kadın ise sınır dışı edilmek üzere Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Adliyeye sevk edilen eski CHP Kozan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kadir Oruç ile birlikte 18 kişi, "fuhuşa aracılık ve yer temin etme, insan ticareti, kişi hürriyetini yoksun bırakma" suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

 

Haber Tarihi: 08 Mayıs 2018 Salı 00:24
  1. Kadir Oruç
  2. Kozan
  3. Adana
  4. fuhuş
  5. CHP Kozan İlçe Gençlik Kolları Başkanı

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