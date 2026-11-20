İşte dana kuşbaşı ve kıymanın ücreti: Gaziantep’te belediyeden uygun fiyata et
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın bütçesine nefes aldıracak yeni bir adım attı. Cumartesi günlerine özel olarak başlatılan kampanyayla dana kıyma ve kuşbaşı indirimli fiyatlarla satılacak.
Vatandaşların temel gıda ürünlerine uygun fiyatlarla erişimini sağlamak amacıyla hizmet veren Haydi Sofraya et satış noktalarında cumartesi günleri dana kuşbaşı 600 TL, dana kıyma ise 500 TL’den satışa sunulacak.
Modern et işleme tesisinde hijyenik şartlarda hazırlanan ve özenle paketlenen ürünler, Çınarlı Haydi Sofraya satış noktası ile Düztepe Çamlık Parkı’ndaki satış alanında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, gıda güvenliği standartlarına uygun olarak hazırlanan et ürünlerini uygun fiyatlarla vatandaşlara sunarak kaliteli ve güvenilir gıdaya erişimi kolaylaştırıyor.
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