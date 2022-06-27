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Gündem Aralarında belediye başkan yardımcısı da var! Terör operasyonuna onlarca gözaltı
Gündem

Aralarında belediye başkan yardımcısı da var! Terör operasyonuna onlarca gözaltı

Adana'da düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda aralarında HDP'li yöneticiler ile Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk'un da bulunduğu 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 06:55:00 - 2022-06-27 07:01:10
Aralarında belediye başkan yardımcısı da var! Terör operasyonuna onlarca gözaltı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK'nın Çukurova bölge yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

HDP'li yöneticiler ve Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Funda Buyruk'un da aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanması için sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyor.

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Yorumlar

Nur

Kürtler rahat durmuyor rahat batıyor şunu aklınıza sokun türk milleti çetin bir ırktır yıkılsada küllerinden doğar ocağını terk etmez bizim bileğimizi bükemediler bükülmezde Allahın izniyle tc atılımlarınızı al bayrağın altında ya adam gibi yaşarsınız yada defolup gidersiniz her atılımlarınızı başarıyoruz sandığınız şeyleri yıkar yakarız kaşınıyorsunuz size yüz verildi astar istiyorsunuz ( iyileri müslüman kardeşlerimizi tenzih ederim ) sözüm engerek kürtlere
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