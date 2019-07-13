0553 313 94 23

Aralarında 3 yaşında çocuk da var! Zincirleme trafik kazasında 9 yaralı

Balıkesir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında aralarında 3 yaşında çocuğun da bulunduğu 9 kişi yaralandı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:04
Aralarında 3 yaşında çocuk da var! Zincirleme trafik kazasında 9 yaralı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Rıfat Ateşoğlu (23) yönetimindeki 34 SZ 2574 plakalı otomobil, Susurluk-Bursa kara yolunun 3. kilometresinde Selçuk Memiş'in (20) kullandığı 35 AP 1940 plakalı kamyonete çarptı. Savrularak karşı şeride geçen her iki araca çarpan Turhan Durmaz idaresindeki 39 AAF 737 plakalı otomobil de kazaya karıştı.

Sürücüler Ateşoğlu, Memiş ve Durmaz ile araçlarda bulunan Osman Uyanık (29), Kürşat Kula (19), Rasim Ünal (28), Adem Çiçekli (25), Nezife (31) ve Özge Durmaz (3) yaralandı.

Sıkıştıkları yerden kurtarıldılar

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılarak Susurluk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:04
  1. Bursa
  2. Balıkesir
  3. zincirleme trafik kazası
  4. itfaiye
  5. polis ve sağlık ekipleri
  6. Susurluk Devlet Hastanesi
  7. İtfaiye ekipleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Derelerden 65 bin ton atık çıkarıldı
    1. Derelerden 65 bin ton atık çıkarıldı
    2. SUBÜ’de 15 Temmuz paneli gerçekleşti
    3. Anadolu Üniversitesi çevre..
    4. Aydos Orman’nda çıkan yangının sebebi..
    5. Quick Sigorta, acenteler ile bir araya..
    6. (Özel) Şehir hastanesi açılıyor,..
    7. Cumhurbaşkanı Akıncı'dan..
    8. Elektrik direğine çarpmasa dereye..
    9. Devrilen Tır’da ölen 3 kişinin..
    10. 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor..
    11. FETÖ'nün ABD'deki spor şebekesi: Enes..
    12. Fırtına, kaymakamlık çatısını yerinden..
    13. (Düzeltme) AK Parti Meclis Üyesi Osman..
    14. Sosyal medya neden çöküyor
    15. Konak’ta atık ilaçlar için örnek..
    16. Facebook'a 5 milyar dolar ceza
    17. Kartal gözler ormanlara sahip çıkıyor
    18. Trabzonspor’da 7 oyuncu özel çalıştı
    19. Midilli seferlerinde 3 günlük tatil..
    20. Salihli potada Manisa şampiyonu,..
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum