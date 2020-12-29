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Dünya Arakanlı Müslümanları ıssız adaya bıraktılar
Dünya

Arakanlı Müslümanları ıssız adaya bıraktılar

Bangladeş, bin 800 Arakanlı Müslüman mülteciyi Bhasan Char Adası'na gönderdi. Alınan karar BM ve birçok ülke tarafından tepkiyle karşılandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 17:36:00 -
Arakanlı Müslümanları ıssız adaya bıraktılar

Bangladeş, uluslararası toplumun tepkisine rağmen en az bin 800 Arakanlı Müslüman mülteciyi sadece sığınmacıları ağırlamak için hazırlanan Bhasan Char Adası'na gönderdi. 2017'yılına kadar bu adada kimse yaşamıyordu.

Bin 804 Arakanlı Müslüman Bangladeş donanmasına ait 7 gemiyle Bhasan Char Adası'na götürüldü.

Bangladeş, aralık başında 1642 kişiden oluşan ilk grubu Ada'ya yerleştirmişti.

Arakanlı Müslüman mültecilerin, Cox's Bazar bölgesindeki kamplardan Bhasan Char'a taşınmaya başlanması, insani yardım ve insan hakları örgütlerince tepkiyle karşılanmıştı. Bu plana karşı çıkan örgütler, Ada'nın sellere ve bölgede sık yaşanan kasırgalara karşı savunmasız olduğunu belirtiyor.

Adadaki mültecilerin yiyecek, su, tıbbi bakım ve eğitim gibi hizmetlere erişip erişemeyeceği konusundaki endişeler de defalarca dile getirilmişti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, Arakanlı Müslümanların Bhasan Char Adası'na "bağımsız bir BM değerlendirmesi" olmadan yerleştirildiği yönündeki haberlerden endişe duyduğunu bildirmişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda, çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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