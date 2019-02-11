0553 313 94 23

Arakanlı Müslümanlara soykırım yapanlar hesap vermeli

“Myanmar’da Koruma ve Sorumluluk Uluslararası Konferansı”nda, Arakanlı Müslümanlara yönelik sürdürülen etnik temizlik kampanyalarına dikkat çekilerek, “Arakanlı Müslümanlara soykırım yapanlardan hesap sorulması” istendi.

11 Şubat 2019 Pazartesi 09:57

ABD’nin New York kentinde düzenlenen “Myanmar’da Koruma ve Sorumluluk Uluslararası Konferansı”nda Myanmar hükümeti ve ordusunun başta Arakanlı Müslümanlar olmak üzere ülkedeki etnik azınlıklara yönelik uzun yıllardır sürdürdüğü etnik temizlik kampanyalarına dikkat çekilerek, “Arakanlı Müslümanlara soykırım yapanlardan hesap sorulması” istendi.

Konferansta, Arakan konusunda çalışan Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, çeşitli ülkelerden akademisyenler ve aktivistler bir araya geldi.

Konferansta, Myanmar’da 25 Aralık 2017’de ciddi oranda artan Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet ve zulmün aslında yeni olmadığı, uzun yıllardır bu topluluğun uğradığı haksızlıkların artık “soykırım” halini aldığı vurgulandı.

Arakan’daki “soykırımın geçmişte bağıra bağıra geldiğine” ancak bunun engellenmesi için hiçbir adım atılmadığına dikkat çekilen konferansta, uluslararası toplumun tepkisizliğinin, yeni bir soykırıma daha yol açabileceği uyarısı da yapıldı.

Konferansta konuşan kadın aktivistler ise Myanmar ordusunun, Arakanlı Müslüman kadınlara karşı tecavüzü bir silah olarak kullandığını ve tecavüze uğrayan kadınların çocuklarının gözü önünde ateşe atılarak yakıldığını anlattı. Konferansta, Myanmar’da tüm yaşananlara rağmen bu ülkeye karşı ciddi bir adım atılmadığına işaret edilerek, uluslararası şirketlere ve ülkelere Myanmar’a karşı boykot kampanyaları yürütmeleri çağrısında bulunuldu.

“Sorumlular adaletin karşısına çıkarılmalı”

Konferansa konuşmacı olarak katılan Küresel Politika Merkezi Kıdemli Araştırmacısı Azeem İbrahim, yaptığı açıklamada, Arakanlı Müslümanlarla ilgili kitabında yeni bir “soykırım” olabileceği konusunda uyarılar yaptığını ve bunun gerçek olduğunu söyledi.

Arakan’daki soykırımın engellenmesi için bir adım atılmadığını belirten İbrahim, “En başta bu soykırımı yapanlar ve düzenleyenlerden hesap sorulmalı ve bu kişiler adalete teslim edilmeli” diye konuştu.

İbrahim, Bangladeş’teki kamplarda kalan Arakanlı çocukların eğitim alamadığını da değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Arakanlı Müslümanların resmi bir milliyeti ve vatandaşlığı olmadığı için hiçbir yere ait hissedemiyorlar. Oradayken o kampta doğduğunuzu, orada öleceğinizi, çocuğunuzun da burada yaşayıp öleceğini biliyorsunuz. Bu durum, kamplardaki insanları aşırılıkçı ideolojilere karşı inanılmaz derecede savunmasız bırakıyor. Bu, uluslararası toplumun dikkate alması gereken çok büyük bir sorun.

Suçluların mal varlıkları dondurulmalı

New York’taki konferansta Myanmar’a karşı boykot çağrısı yaptıklarını ifade eden İbrahim, “Daha önceki soykırımlarda da en etkili yolun, suçluları belirleyip bu kişilerin mal varlıklarını dondurmak ve soykırımda yer alan ülkeleri boykot etmek olduğunu gördük. Soykırımın sorumluları adaletin karşısına çıkarılmalı. Aksi halde o ülkelerde daha fazla soykırıma kapı aralarsınız” uyarısında bulundu.

”Her insan Arakanlıları korumalı”

İngiltere merkezli Burma Rohingya Örgütü Başkanı Tun Khin de 1982’de Myanmar’da çıkarılan yasa nedeniyle vatandaşlığı olmadığını, Arakan’da eğitim alamadığını, bu nedenle de ülkesini terk etmek zorunda kaldığını anlattı. Uzun süredir Arakanlı Müslümanların haklarını savunmak için faaliyetler yürüttüğünü belirten Khin, “Soykırımdan kurtulan birisi olarak, Arakanlı Müslüman olarak, bu kişilerin haklarını savunmanın bir zorunluluk olduğunu istiyorum. Sadece Arakanlı Müslümanlar değil, her insan Arakanlıları korumalı çünkü 21. yüzyılda bir soykırımla karşı karşıyayız” dedi.

“Soykırım devam ediyor”

Khin, Myanmar’daki zulüm nedeniyle Bangladeş’e sığınmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanların ülkelerine geri dönüşü için Bangladeş ile hem Myanmar hem de BM arasında çeşitli anlaşmalar imzalandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

Bu anlaşmalardan hiçbirinde Arakanlı Müslümanların görüşlerine başvurulmadı. Arakanlı Müslümanlar kurban ve onlara danışılmadı. Arakanlılar, ülkelerine geri dönemez çünkü Myanmar’da soykırım devam ediyor. Myanmar ordusu ya da hükümeti geri dönüş için istekli değil. Ayrıca Myanmar’ın Arakan politikalarında bir değişiklik göremiyoruz.

Türkiye’ye teşekkür

Uluslararası toplumun sessizliğine rağmen Türkiye’nin Arakanlı Müslümanlar için önemli adımlar attığının altını çizen Khin, “Arakanlı Müslümanlar konusunda üstlendikleri liderlik rolü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına teşekkür ediyorum” dedi.

“Soykırım suçluları UCM’ye çıkarılmalı”

Khin, Arakanlı Müslümanların en önemli isteğinin “adaletin sağlanması” olduğunu söyledi. Bu noktada Khin, “Myanmar’daki soykırım suçlusu insanları, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) karşısına çıkarmalıyız” çağrısında bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 09:57
  1. ABD
  2. New York
  3. Myanmar’da Koruma ve Sorumluluk Uluslararası Konferansı
  4. Myanmar hükümeti
  5. Arakanlı Müslümanlar
  6. Arakan
  7. Birleşmiş Milletler (BM)
  8. Küresel Politika Merkezi Kıdemli Araştırmacısı Azeem İbrahim
  9. soykırım
  10. Bangladeş
  11. Arakanlı çocuklar
  12. İngiltere merkezli Burma Rohingya Örgütü Başkanı Tun Khin
  13. BM
  14. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)
  15. Myanmar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
    1. Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
    2. Borsa, haftaya yükselişle başladı
    3. Gram altın 221 lira seviyelerinde
    4. Arakanlı Müslümanlara soykırım..
    5. Göçmen kaçakçılarına 8 yıla kadar..
    6. En büyük anlaşma imzalandı: Tam 50..
    7. Gazze ile Mısır sınırındaki tünelde..
    8. 76ers, Lakers'ı farklı yendi
    9. Brent petrolün varili 61,98 dolar
    10. Rus Bakan Ankara'ya geliyor
    11. Böyle adalet olmaz olsun! Aldatan..
    12. Terörle mücadele
    13. Başbuğ: Bugün olsa yine Kozmik Oda’yı..
    14. GRAFİKLİ - Fenerbahçe, Avrupa'da 229...
    15. Terör örgütünün kış yapılanmasına izin..
    16. VİOP'ta endeks kontratı haftaya..
    17. Dolar/TL, 5,2465 seviyesinde işlem..
    18. Rusya Savunma Bakanı Türkiye'ye geliyor
    19. Fenerbahçe'de rakip Zenit
    20. Binali Yıldırım, seçim ofisini ziyaret..
    Çin'den Türkiye'ye toplama kampı cevabı!
    Çin'den Türkiye'ye toplama kampı cevabı!
    Yeni Asya'nın Bylock'çu muhabiri Nur Ener Kılınç Almanya'ya topukladı
    Yeni Asya'nın Bylock'çu muhabiri Nur Ener Kılınç Almanya'ya topukladı
    'Olmasaydı adımız Yorgo olurdu' diyen ve oğlunun adını 'Rafael' koyan Pelin Batu ayağa kalktı
    'Olmasaydı adımız Yorgo olurdu' diyen ve oğlunun adını 'Rafael' koyan Pelin Batu ayağa kalktı
    Çipras: Kaynaklar Türklere ve Rumlara ait
    Çipras: Kaynaklar Türklere ve Rumlara ait
    Rock'çı imam belediye başkan adayı oldu! Sosyal medyadan açıkladı
    Rock'çı imam belediye başkan adayı oldu! Sosyal medyadan açıkladı

    Günün Karikatürü

    10 Şubat 2019
    İstanbul'da ilk mobil tanzim satış noktası hizmete başladı
    İstanbul'da ilk mobil tanzim satış noktası hizmete başladı
    Irkçı başbakanı korku sardı: Müslüman nüfus gittikçe artıyor
    Irkçı başbakanı korku sardı: Müslüman nüfus gittikçe artıyor