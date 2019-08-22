0553 313 94 23

Arakanlı Müslümanlar Myanmar'a geri dönmek istemiyor

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:49
Arakanlı Müslümanlar Myanmar'a geri dönmek istemiyor

COX'S BAZAR (AA) - Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların baskı ve zulümden kaçtıkları Myanmar'a geri dönmeyi kabul etmediği bildirildi.

Bangladeş Mülteci Yardım ve Geri Dönüş Komiseri Abul Kalam, basına yaptığı açıklamada, Myanmar hükümetinin bu ay 3 bin 500 Arakanlı Müslüman'ın geri dönüşüne onay vermesinin ardından Arakanlı Müslümanlardan hiçbirinin geri dönmek istemediğini belirtti.

Kalam, halihazırda Bangladeş hükümeti ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından kendileriyle görüşülen 295 aileden herhangi birinin, Myanmar'a dönmeye razı olmadığını ifade etti.

Diğer yandan, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, hükümetinin mültecileri geri dönmeye zorlamayacağını ve gönüllü olduklarında geri dönebileceklerini dile getirdi.

Myanmar hükümeti, daha önce geri dönüşlerin bugünden itibaren başlayacağını duyurmuştu.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşu, zorla göç ettirilen Arakanlı Müslümanların güvenli şekilde evlerine dönebilmeleri için gerekli koşulların sağlanması çağrısında bulunuyor.

- Arakanlı Müslümanların Myanmar'a dönüşü için ikinci girişim

BMMYK'den 16 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Bangladeş tarafından 22 binden fazla mültecinin isminin Myanmar'a gönderildiği, Myanmar hükümetinin ilk aşamada bunlardan 3 bin 500 kadarının geri dönmesini onayladığı ifade edilmişti.

Bangladeş Mülteci Yardım ve Geri Dönüş Komiseri Abul Kalam, Bangladeş'in başkenti Dakka'da aynı gün yaptığı açıklamada, binden fazla aileden 3 bin 500 mültecinin kimliklerinin Myanmar tarafından doğrulandığını vurgulayarak, isimleri Myanmar hükümetince onaylanan Arakanlı Müslümanların isterlerse Myanmar'a geri dönebileceğini kaydetmişti.

- İki yıldır 900 bin Arakanlı Bangladeş'teki mülteci kamplarında yaşıyor

Merkezi Avustralya'da bulunan düşünce kuruluşu Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü (ASPI) tarafından Aralık 2018 ile Haziran 2019 arasında en son uydu görüntülerine dayanılarak oluşturulan raporda, Myanmar hükümetinin mültecilerin dönüşü için yaptığı hazırlıkların yeterli olmadığı belirtilmişti.

Geçen yıl kasım ayında, 2 bin civarında Arakanlı Müslüman'ın Myanmar'a dönüş planı, BM koruması olmadan Myanmar'a geri dönmek istemedikleri için askıya alınmıştı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 900 bin Arakanlı Müslüman'ın yaklaşık iki yıldır Bangladeş'teki mülteci kamplarında yaşadığını belirterek, bu insanların bir an önce ülkeye dönüşü için Myanmar yönetimine gerekli koşulları sağlaması çağrısı yapmıştı.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik girişimine yol açacağı endişesini taşıyor.




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:49
  1. Arakanlı Müslümanlar
  2. Bangladeş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Western Digital, WD Black serisini tanıttı
    1. Western Digital, WD Black serisini..
    2. Sivas ve Yozgat için kuvvetli yağış..
    3. Van’da “Yaşlı Refahı” semineri
    4. Kars’ta metruk evde yangın
    5. Schneider Electric, iklim..
    6. Suriye’yi yerle bir eden Rusya ve..
    7. Hakkari’deki içme suyu depoları yıkandı
    8. Başkan Büyükakın, “Hedefimiz yerinde..
    9. Polisten çok sayıda adrese eş zamanlı..
    10. Batman'da 4 muhtar görevden..
    11. Esed rejiminden TSK gözlem noktasına..
    12. İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Yaşanan..
    13. Altay'dan 'haciz' duyurusu
    14. Elektrik şirketinden HDP'li belediye..
    15. Fransız ekibinden Fenerbahçe'ye ret
    16. Kilis’te 3 milyon 311 bin cinsel..
    17. Bakan Selçuk açıkladı: 32 bin başvuru..
    18. Elazığ’da İl Afet Koordinasyon..
    19. Hepsini tek tek elleriyle yapıyorlar!..
    20. Anadolu Isuzu, TransAnatolia..
    21. Türk yüzücü "Denizin Everesti"ni..
    22. Adana'da akıllara durgunluk veren..
    23. Büyükşehir’in engellilere ulaşım..
    24. Kayserispor taraftarı forvet..
    25. Manisa'da feci kaza! Tarım işçilerini..
    26. Honda’dan scooter modellerine özel ÖTV..
    27. Midesinden ve bağırsağından 45 kapsül..
    28. Nizip’te 29 uyuşturucu hap ele..
    29. Şehidin eşi, şehit Yanık’ı üniformayla..
    30. Gümrüklerde 'hız' ve 'yerlilik' artışı
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal