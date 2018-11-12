Arakanlı Müslümanlar hakkında flaş gelişme!

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar'dan bir kısmının, ekim sonunda yapılan anlaşma çerçevesinde Myanmar'a iade edilmesi için hazırlıklar tamamlandı. Toplam 5 bin kişinin iade edileceği anlaşma kapsamında 2 binden fazla göçmen 15 Kasım günü Myanmar'a gönderilecek.

Myanmar Sosyal Refah ve Yeniden İskan Bakanı Win Myat Aye, ilk etapta 2 bin 251 kişinin gemilerle taşınması için hazırlıkların tamam olduğunu, ardından 2 bin 95 kişinin de kara yoluyla getirilebileceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler: Geri dönüş güvenli değil

Birleşmiş Milletler (BM) ise Myanmar'daki şartların henüz yeterince olgunlaşmadığını söyleyerek iadeler konusunda acele edilmemesi çağrısını hatırlattı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, pazar günü yaptığı açıklamada Rohingyaların Myanmar'daki şartları uygun bulmamaları durumunda Bangladeş'e geri dönme fırsatına sahip olmaları gerektiğini vurguladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmeleri durumunda yeni bir etnik temizlik kampanyası başlatılabileceği endişelerini dile getiriliyor.

25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 720 bine ulaştı.