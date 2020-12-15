  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Arakanlı mültecileri taşıyan teknedeki şiddetin görüntüleri ortaya çıktı
Aktüel

Arakanlı mültecileri taşıyan teknedeki şiddetin görüntüleri ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 14:14:13 -
Arakanlı mültecileri taşıyan teknedeki şiddetin görüntüleri ortaya çıktı

ANKARA (AA) - Bangladeş’ten tekne ile Malezya’ya geçmeye çalışan Arakanlı Müslümanların insan kaçakçılarının şiddetine uğradığını gözler önüne seren video kayıtları ortaya çıktı.

AFP haber ajansının yayımladığı görüntülerde, Bangladeş'ten Malezya'ya giden mülteci teknesinde kaçakçılarla mülteciler arasında çıkan tartışmanın ardından bir insan kaçakçısının kırbaç olarak kullandığı halatla mültecilere vurduğu görüldü.

Kaçakçıların çektiği videoyu ele geçirip AFP ile paylaşan mülteci Hasan, teknedeki koşulları "Cehennemde gibiydik.’’ sözleriyle anlattı.

Bangladeş'te mülteci kampında yaşayan, olayın tanıklarından 16 yaşındaki Muhammed Osman da "Yemekten şikâyet ettiğimiz için bizi dövmeye başladılar." dedi. Daha fazla pirinç ve su istedikleri için şiddete uğradıklarını ifade eden Osman, onlarca Arakanlının öldürülüp denize atıldığını belirtti.

Görüntülerin yayımlandığı teknedeki 46 kişinin dayaktan, açlıktan ve hastalıktan öldüğünü belirten Osman, ‘’Bizi acımasızca dövdüler, kafamıza vurdular, kulaklarımızı yırttılar, ellerimizi kırdılar.’’ ifadelerini kullandı.

Tanıklar, görüntülerin nisan ayının ortalarında çekildiğini aktardı.

- Arakanlı Müslümanlara soykırım

Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, Myanmar yönetiminin uyguladığı sistematik şiddetle ortaya çıkan göç dalgalarında bu sayı 300 binin altına geriledi.

BM'ye göre, yalnızca 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntülerinde yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmesi mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Samvel Babayan'dan olay itiraf: S-300'leri 15 dakikada imha ettiler
Dünya

Samvel Babayan'dan olay itiraf: S-300'leri 15 dakikada imha ettiler

Sözde Karabağ Güvenlik Konseyi Başkanı Ermeni General Samvel Babayan, bölgede yaşanan çatışmalara ilişkin çok konuşulacak itiraflarda bulund..
Aliyev'den ABD'nin skandal kararına sert tepki
Dünya

Aliyev'den ABD'nin skandal kararına sert tepki

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararını, hukuka aykırı bu..
Son dakika! MEB'den yüz yüze eğitim kararı
Eğitim

Son dakika! MEB'den yüz yüze eğitim kararı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması... MEB, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokullarının, yarınd..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay