Aradığınız Ekrem'e şu anda ulaşılamıyor! Metro’da internet reklamı yapan İmamoğlu rezil oldu!
Açılışını yaptığı AK Parti projeleri ile kendini rezil eden CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine reklam peşindeyken rezil oldu. Metrolarda internet bağlantısı ile reklam yapmak için canlı yayın açan Ekrem İmamoğlu’nun yayını internet kopması ile kesildi. Daha sonra ise bu videoyu sosyal medya hesabından sildi.
Metrolara getirilen internetin reklamını yapmak için M2 Yenikapı-Hacıosman metrosuna binen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun interneti kesilince canlı yayın yarıda kaldı. İmamoğlu'nun 'Metroda internet var' başlıklı canlı yayınının paylaşımı da Twitter'dan apar topar kaldırıldı.
İmamoğlu metroda canlı yayın başlattı
İBB meclisinin ekim ayında aldığı metrolarda internet hizmeti kararı ilk olarak Yenikapı-Hacıosman metro hattında hayata geçti. Bu hizmetin reklamını yapmak isteyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu metroya binerek Twitter hesabından canlı yayın başlattı.