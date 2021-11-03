Aradığınız Ekrem'e şu anda ulaşılamıyor! Metro’da internet reklamı yapan İmamoğlu rezil oldu!

Açılışını yaptığı AK Parti projeleri ile kendini rezil eden CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine reklam peşindeyken rezil oldu. Metrolarda internet bağlantısı ile reklam yapmak için canlı yayın açan Ekrem İmamoğlu’nun yayını internet kopması ile kesildi. Daha sonra ise bu videoyu sosyal medya hesabından sildi.