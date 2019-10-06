Araçtan yola savruldu! İstanbul'daki kazada anne ve kızı hayatını kaybetti
Ataşehir'de meydana gelen trafik kazasında araç içerisinde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.06 Ekim 2019 Pazar 08:51
İstanbul Ataşehir TEM Otoyolu'nda gerçekleşen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Çarpmanın etkisiyle yola savruldu
Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyreden Hüsnü Bilginç yönetimindeki 34 KF 4676 plakalı araç, yol kenarındaki yeşillik alanın ahşap bariyerlerine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan otomobilde bulunan Emine Bilginç ve annesi Lütfiye Karakuş yaşamını yitirirken Kübra Bilginç Karadağ, Ertuğrul Karadağ (4) ve sürücü Hüsnü Bilginç yaralandı.
Durumu ağır
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı, Kübra Bilginç Karadağ'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Emine Bilginç ile Lütfiye Karakuş'un cenazeleri ambulansla olay yerinden götürülürken kaza yapan araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
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