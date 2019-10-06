0553 313 94 23

Araçtan yola savruldu! İstanbul'daki kazada anne ve kızı hayatını kaybetti

Ataşehir'de meydana gelen trafik kazasında araç içerisinde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

06 Ekim 2019 Pazar 08:51
Araçtan yola savruldu! İstanbul'daki kazada anne ve kızı hayatını kaybetti

İstanbul Ataşehir TEM Otoyolu'nda gerçekleşen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle yola savruldu

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyreden Hüsnü Bilginç yönetimindeki 34 KF 4676 plakalı araç, yol kenarındaki yeşillik alanın ahşap bariyerlerine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan otomobilde bulunan Emine Bilginç ve annesi Lütfiye Karakuş yaşamını yitirirken Kübra Bilginç Karadağ, Ertuğrul Karadağ (4) ve sürücü Hüsnü Bilginç yaralandı.

Durumu ağır

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı, Kübra Bilginç Karadağ'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Emine Bilginç ile Lütfiye Karakuş'un cenazeleri ambulansla olay yerinden götürülürken kaza yapan araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 08:51
  1. İstanbul Ataşehir TEM Otoyolu
  2. trafik kazası
  3. TEM Otoyolu Ankara istikameti
  4. Emine Bilginç
  5. Lütfiye Karakuş
  6. Kübra Bilginç Karadağ
  7. Ertuğrul Karadağ
  8. Hüsnü Bilginç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Koç’tan sistemli orman katliamı
    1. Koç’tan sistemli orman katliamı
    2. Uyarı bu kez AFAD'dan geldi!
    3. Isparta'da feci kaza! 1 kişi öldü, 1..
    4. Türkmen liderden net mesaj! ‘Dışarıdan..
    5. THY Latin Amerika'nın en büyük turizm..
    6. Araçtan yola savruldu! İstanbul'daki..
    7. FETÖ tetikçisi Ergün Babahan'ın..
    8. Beşiktaş’ta Gökhan Gönül sakatlandı
    9. Suriye'nin kuzeyinde sızma girişimi!..
    10. Suudi Arabistan'da yabancı kadınlara..
    11. Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri..
    12. Başkan Erdoğan'dan 'Yeniden yollara..
    13. Fransa'da sarı yeleklilerin..
    14. Schalke 04’e Suat Serdar’ın golü yetmedi
    15. İstanbul'da can pazarı! Midibüs yan..
    16. Ankara'da beraberlik var
    17. Ulusal Mutabakat Hükümeti, BMGK'ya..
    18. Bakanlar ve milletvekilleri futbol..
    19. Göztepe sahasında farklı kazandı
    20. KKTC Dışişleri Bakanı Kudret..
    Türkiye ve Katar'ı hedef alıyorlardı! Hepsi kapatıldı
    Türkiye ve Katar'ı hedef alıyorlardı! Hepsi kapatıldı
    Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bildi! Sebahattin Önkibar fena sıktı
    Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bildi! Sebahattin Önkibar fena sıktı
    İsrailli komutanı çıldırtan olay! Askerleri tek tek dövdü
    İsrailli komutanı çıldırtan olay! Askerleri tek tek dövdü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'de üreteceğiz
    Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'de üreteceğiz
    Muhalifler ilk kez tek çatı altında toplandı
    Muhalifler ilk kez tek çatı altında toplandı

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    Erdoğan'la ilgili gelen notu görünce konuşmasını yarıda kesmişti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
    Erdoğan'la ilgili gelen notu görünce konuşmasını yarıda kesmişti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 tartışmalarına son noktayı koydu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 tartışmalarına son noktayı koydu