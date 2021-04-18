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Yerel Araçtan çıkan kumandaya basan polis çıkan seslerle şoke oldu
Yerel

Araçtan çıkan kumandaya basan polis çıkan seslerle şoke oldu

Bursa’da trafik polislerinin denetime takılan bir otomobilden çıkanlar duyanları şaşkına döndürdü.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 13:43:00 -

Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü Sivil trafik ekipleri denetimlerine hız kesmeden sürüyor. Denetimler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir otomotivi Osmangazi ilçesi Pınarbaşı Mahallesi’nde durduran ekipler, araçtan çıkan birbirinden ilginç sesleri sorduğunda araç sürücüsü egzozdan geldiğini söyledi. Normal limitin üstünde çıkan sesler üzerine araştırma yapan ekipler, bu seslerin araçta bulunan bir kumanda yardımıyla 8 farklı tonda çıktığını belirledi. Kumandaya basan ekipler, kumandaya her bastığında farklı bir abartı sesiyle karşılaştı. Abartıdan dolayı ceza yazılacağını anlayan sürücü, aracını yeni aldığını ve bu düzeneğin önceki sahibi tarafından kurulduğunu söyledi. Trafik ekipleri, sürücü K.A’ya Karayolları Trafik Kanunu’nun 32/1 ve 32/3 maddeleri uyarınca bin 483 lira para cezası verdi.

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