  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Araçlarında yüksek sesle müzik dinlediler, polis cezayı kesti
Yerel

Araçlarında yüksek sesle müzik dinlediler, polis cezayı kesti

Yeniakit Publisher
2023-10-12 16:25:00 -
Araçlarında yüksek sesle müzik dinlediler, polis cezayı kesti

Bandırma Emniyet Müdürlüğü, motosikletlere ve yüksek ses ile müzik dinleyen araçlara yönelik yaptığı uygulamada bir çok sürücü cezasız kalmadı.

Bandırma Emniyet Müdürlüğü, motosikletlere ve yüksek ses ile müzik dinleyen araçlara yönelik yaptığı uygulamada bir çok sürücü cezasız kalmadı.


Bandırma’da motosiklet sürücülerinin trafik kurallarına daha fazla uyum sağlaması, çevreyi rahatsız edecek şekilde şehir merkezi civarında araçlarından yüksek sesle müzik yayını yapan sürücülere sivil trafik polislerince denetim yapıldı. Araç plakalarına yazılan cezaların yanı sıra, kurallara uymayan sürücülerinde cezasız kalmadı.
Bandırma Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından sıkı denetlenen trafikte yüksek ses ile müzik yayını yapan sürücülerin kamunun rahat ve huzurunu bozması engelleniyor. İlerleyen günlerde bu denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23