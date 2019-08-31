Araçlarında eksik bulunan sürücülere ceza yağdı Balıkesir’de Trafik ekipleri ’Araçlarda Bulundurulması Mecburi Gereçler’ uygulaması yaptı.

Balıkesir’de Trafik ekipleri ’Araçlarda Bulundurulması Mecburi Gereçler’ uygulaması yaptı. Uygulamada eksik gereç bulunan 53 araç trafikten men edilirken, sürücülere 90 bin 843 lira para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk güzergahında 48 ekip ve 90 personel ile yapılan Özel Denetim 54 ( Araçlarda Bulundurulması Mecburi Gereçler) uygulaması sonucunda; araç sürücülerine toplam 90 bin 843 lira para cezası uygulandı ve 53 araç trafikten men edilerek, 3 adet sürücü belgesi geriye alındı.

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